La estación Sevilla Santa Justa recibe la circulación de 323 trenes durante este puente de diciembre

Un total de 4.272 trenes de alta velocidad, larga y media distancia, de las tres empresas ferroviarias que operan en España (Renfe, Ouigo e Iryo), han circulado por toda la red ferroviaria del país durante el puente de diciembre (desde el viernes día 5 y hasta hoy lunes 8). Este lunes, con 1.067 trenes programados, el segundo día con mayor número de circulaciones, según datos de Adif.

Por estaciones, en Andalucía la de Sevilla Santa Justa ha sido origen y destino de la mayor cantidad de trenes: 323 trenes (87 este lunes). Le siguen Málaga María Zambrano con 235 trenes (64 hoy) y Granada, con otros 96 (24 hoy).

En todo el país, de las dos grandes terminales de Madrid han salido y llegado casi 1.500 trenes en los cuatro días del puente, en el que la capital tradicionalmente figura como uno de los principales destinos. Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes registrará la salida y llegada de 903 trenes. Sólo este lunes 242 partirán o llegarán a esta estación, origen y destino de las líneas de alta velocidad que conectan con el Este (con ciudades como Zaragoza, Tarragona o Barcelona) y el Sur (Ciudad Real, Sevilla y otras capitales andaluzas).

Se suman a los 590 trenes programados en Chamartín Clara Campoamor, de los que 156 saldrán o llegarán hoy lunes a esta terminal, origen y destino de las líneas de alta velocidad que unen Madrid con Levante, Castilla y León, Galicia y Asturias, y que enlazan con Cantabria y País Vasco.

La estación de Barcelona Sants ha registrado la llegada y salida de 512 trenes durante el puente (135 hoy lunes), y la de Zaragoza Delicias, 298 (74 hoy).

En Valencia, de la estación de Alacant Terminal han partido o llegado 226 trenes durante estos cuatro días (55 hoy lunes), de València Joaquín Sorolla 211 (58 hoy) y de Castellón, otros 86 trenes (23 hoy).

En el Norte, la renovada estación Santiago de Compostela-Daniel Castelao tenía programados un total de 47 trenes (13 hoy lunes), por la de Ourense han pasado 78 (22 hoy) y por la de Oviedo, 38 trenes (10 hoy). Valladolid Campo Grande ha registrado la llegada y salida de 221 trenes, de los que 59 saldrán o llegarán a la terminal hoy, y la de León, un total de 68 (19 hoy).

Y por la de Toledo han pasado 91 trenes, 21 de ellos, este lunes.

Chamartín estrena conexión Alta Velocidad-Cercanías-Metro

Los viajeros que lleguen o partan de Madrid Chamartín Clara Campoamor tienen a su disposición la nueva conexión directa entre la alta velocidad, el metro y el Cercanías: al bajar de un tren de alta velocidad, el viajero accede desde el mismo andén a un nuevo, amplio y luminoso paso inferior que, de forma rápida, cómoda y accesible, le lleva al Cercanías o a Metro, favoreciendo así la intermodalidad.

Nuevas estaciones y conexiones

Los pasajeros de ferrocarril también encontrarán otras nuevas instalaciones, como la estación de Santiago de Compostela-Daniel Castelao, que el pasado verano estrenó edificio de viajeros: un espacio de casi 5.300m2, amplio, luminoso, funcional y eficiente, y dotado con nuevas instalaciones.

Y la de Salou Port Aventura, en servicio desde junio. Además de la renovada línea que conecta Huesca y Canfranc.

Nuevo récord de tráfico y viajeros de alta velocidad en 2025

Los trenes programados para estos días están en línea con el crecimiento que registra el ferrocarril que, en el caso de la alta velocidad, cerrará 2025 con un nuevo récord anual. A septiembre ya acumulaba un crecimiento del 6% sobre el máximo alcanzado 2024 y un incremento del 5% en el tránsito de viajeros por sus estaciones. España lidera la alta velocidad ferroviaria en Europa, con una red de 4.000 km. (Más información: Boletín tráfico ferroviario septiembre 2025).

Adif Acerca: movilidad para todos

Para facilitar la accesibilidad al transporte ferroviario a todos los viajeros, aquellos con dificultades o reducción de movilidad o algún tipo de discapacidad pueden solicitar Adif Acerca, la asistencia gratuita que les facilita el paso por las estaciones, y la subida y bajada al tren (Más información: Adif Acerca).