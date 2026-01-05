Estas son las Cabalgatas de Reyes de todos los barrios de Sevilla: horarios y recorridos para disfrutar de ellas en 2026

Sevilla se prepara para despedir la temporada navideña con una de sus tradiciones más queridas: la Cabalgata de Reyes que recorre los diferentes distritos de la ciudad. Sin embargo, además de la organizada por el Ateneo hispalense, los días 5 y 6 de enero verán cómo las calles de cada barrio se llenan de cortejos reales, carrozas, música y caramelos, ofreciendo a las familias y vecinos la oportunidad de recibir a Sus Majestadades cerca de casa.

Desde Su Eminencia hasta Triana, pasando por Pino Montano, Bellavista, Parque Alcosa o Polígono Sur, todas las cabalgatas previstas cuentan con su propio horario y recorrido, con el fin de llevar la magia de los Reyes Magos a cada pequeño rincón de la ciudad. A continuación, vamos a ver la programación planteada para ambas jornadas.

Cabalgata de Reyes Su Eminencia

Horario : 15:30 - 21:30 horas (5 de enero).

: 15:30 - 21:30 horas (5 de enero). Recorrido: Partirá de la calle Azorín y se adentrará por Galileo, Ortega y Gasset, Carmen Vendrell, Vasco de Gama, Meridiano, La Algaba, Galileo, Ricardo Palma, Carmen Vendrell, Costa y Llobera, Maestro Mariani, Isadora Duncan, Valentina Pinedo, puente Padre Pío, Puebla del Río, rotonda Forja XXI, puente Amate, avenida La Revoltosa, glorieta Marcelino Camacho, avenida Los Gavilanes, avenida Las Leandras, Los Claveles, La Montería, avenida La Calesera, Nescania, Paco Reyes, Eva Cervantes, Barbero de Sevilla, avenida Ingeniero La Cierva, Pruna y Ana Valentín Vilches.

Cabalgata de Reyes San José de Palmete - La Doctora

Horario : 11:00 - 14:30 horas (6 de enero).

: 11:00 - 14:30 horas (6 de enero). Recorrido: Centro Social Francisca de Oyonarte, Salobreña, Dúrcal, Lanjarón, Órgiva, Torvizcón, Afecto, Indulgencia, Juventud, Afán (Residencia de personas mayores), Sinceridad, Indulgencia, Verdad, avenida San José de Palmete, Honestidad (Asociación de Mayores de 3ª Edad de Palmete y La Doctora Este).

Cabalgata de Reyes Cerro - Amate

Horario : 11:00 - 14:30 horas (6 de enero).

: 11:00 - 14:30 horas (6 de enero). Recorrido: Dante, Paulo Orosio, Puerto de los Alazores, Juan XXIII, glorieta 1º de Mayo, Polvero, Generador, avenida Parque Amate, General Ollero, Carlos Marx, glorieta 1º de Mayo, Federico Mayo Gayarre, Esteban Márquez, Ruperto Chapí Canal, Afán de Ribera, avenida 8 de marzo, avenida Los Gavilanes, Puerto del Escudo, Puerto de los Alazores, Tarragona y Dante.

Cabalgata de Reyes Polígono Sur

Horario : 10:00 - 13:30 horas(6 de enero).

: 10:00 - 13:30 horas(6 de enero). Recorrido: Padre José Sebastián Bandarán, Orfebre Cayetano González, Luis Ortiz Muñoz, Escultor Sebastián Santos, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Reina de la Paz, Torre de David, Las Letanías, ronda Nuestra Señora de la Oliva, Getsemaní, barriada Nuestra Señora de la Oliva, Unión La Oliva, Amaranto, Pacífico, Manzanilla, ronda Nuestra Señora de la Oliva, Fernando Quiñones Chozas, Rafael Pérez del Álamo, Victoria Domínguez Cerrato y Padre José Sebastián Bandarán.

Cabalgata de Reyes Pino Montano

Horario : 10:00 - 15:30 horas (6 de enero).

: 10:00 - 15:30 horas (6 de enero). Recorrido: Partirá desde Delineantes y continuará por la plaza Diputado Ramón Rueda, Esparteros, Cortijo de las Casillas, Camino de los Toros, Estrella Canopus, Estrella Antares, Agricultores, Garrochistas (tramo inclusivo sin música), Cortijo de las Casillas, Aprendices, Cortijo de las Casillas, Leñadores, Esparteros y Delineantes.

Cabalgata de Reyes San Jerónimo

Horario : 11:00 - 13:30 horas (6 de enero).

: 11:00 - 13:30 horas (6 de enero). Recorrido: CEPR Buenavista, Alcalá del Río, Marruecos, Huerta de la Papachina, Navarra, Mejillón, Sábalo, Boquerón, Tiburón, Mejillón, Pintarroja, Esturión, Salmón, Mejillón, Navarra, Marruecos, Traviesa, parque Campillo (tres parques) y Alcalá del Río.

Cabalgata de Reyes Bellavista

Horario : 11:00 - 14:00 horas (6 de enero).

: 11:00 - 14:00 horas (6 de enero). Recorrido: Camino de la Ermita de la Virgen del Valme (explanada de Urbanización Nuestra Señora de Valme), Eduardo Miura, Ambrosio de la Cuesta, Rotonda de los Presos de los Merinales, avenida de Jerez, Zeus, Perséfone, Poseidón, avenida Bellavista, Rotonda del Movimiento Vecinal, Asencio y Toledo, Guadalajara, Fuente de Cantos, Caldereros, Enamorados, Almenas, Pamplona, plaza del Retiro, Roque Barcia, Asencio y Toledo, Rotonda Movimiento Vecinal y Camino de la Ermita (explanada de Urbanización Nuestra Señora de Valme).

Cabalgata de Reyes Torreblanca

Horario : 11:00 - 14:00 horas (6 de enero).

: 11:00 - 14:00 horas (6 de enero). Recorrido: Centro Deportivo Linces, Ciclamor, Álamo, plaza del Platanero, Albérchigo, Abedul, Drago, Maestro Tejera, plaza Salvador Valverde (Centro Cívico), Torre del Campo, Torremejía, Torrelaguna, avenida de Pero Mingo, glorieta de Torreblanca, vía de servicio A92, Veleta, Estaca de Vares, Virgen de la Piedad, Miriam, Virgen del Dulce Nombre, Medina Azahara, Príncipe de Asturias y Federico de Castro Bravo.

Cabalgata de Reyes Asociación 144 botellines

Horario : 11:00 - 14:00 horas (6 de enero).

: 11:00 - 14:00 horas (6 de enero). Recorrido: Jazminera, Torero Manolo Vázquez, Valme, Campamento, Almonacid, Santo Rey (izquierda), San Bernardo, Gallinato, Santísimo Cristo de la Salud, Santo Rey (derecha), Marqués de Estella, Alonso Tello, Fábrica de Artillería, Eduardo Dato, Parque de Bomberos, Eduardo Dato y San Bernardo.

Cabalgata de Reyes Centro Cultural y Deportivo La Milagrosa

Horario : 11:15 - 14:45 horas (6 de enero).

: 11:15 - 14:45 horas (6 de enero). Recorrido: Roque Hernández (zona peatonal), Alonso Cano, Simón Pineda, Cardenal Rodrigo de Castro, avenida Ciudad Jardín, Alonso Cano, Varela de Salamanca, Alfonso XI, Martín de Gainza, Doña María de Molina, Gran Plaza, Alfonso XI, Don Gonzalo de Mena, Matías de Arteaga, Antonio de Nebrija, Gaspar Núñez Delgado, Roque Hernández, Andrés de Ocampo, Antonio de Nebrija, Cardenal Rodrigo de Castro, Simón de Pineda y Centro Cultural y Deportivo La Milagrosa.

Cabalgata de Reyes Valdezorras

Horario : 11:30 - 14:00 horas (6 de enero).

: 11:30 - 14:00 horas (6 de enero). Recorrido: Vereda de Poco Aceite, Liebre, Erizo, Oso Panda, Carretera de Brenes, Barriada Vereda San Cayetano, Carretera de Brenes, Vereda de Poco Aceite, Liebre, Camino de los Rojas, Jaguar, Conejo, Armadillo y parque El Olivo.

Cabalgata de Reyes Pedro Salvador

Horario : 11:30 - 14:00 horas (6 de enero).

: 11:30 - 14:00 horas (6 de enero). Recorrido: IES Heliópolis, Guadalbullón, Guadalema, Guadalimar, Guadaimar, Guadalbullón, Guadamanil, Guadalimar, Guadiel, Jándula, Carretera Su Eminencia, Castillo de Marchenilla, plaza Doctora Álvarez Silva, Castillo de Cortegana, Castillo de Constantina, plaza Rafael Salgado, Alcalá de Guadaira, Rafael Salgado, Bami, Carretera Su Eminencia, Guadalmellato, Guadalevín, Guadalbullón, Carretera Su Eminencia, Glorieta Plus Ultra (Muñoz Cariñano), Iguazú, Holanda, avenida de Italia, plaza Astilleros de Sevilla, Bergantín, Goleta, Falúa, Corbeta y Asociación de Vecinos Elcano.

Cabalgata de Reyes Los Carteros

Horario : 11:30 - 14:30 horas (6 de enero).

: 11:30 - 14:30 horas (6 de enero). Recorrido: Sebastián Llano, Alcalde, Manuel del Valle, Diego de Pesquera, Roque Balduque, Antonio Cabral Bejarano, avenida Pino Montano, Miguel Adán y Sebastián Llano.

Cabalgata de Reyes Entrepuentes

Horarios : 17:00 - 20:30 horas (6 de enero).

: 17:00 - 20:30 horas (6 de enero). Recorrido: Centro Deportivo San Roque Balompié, Cueva del Agua, plaza Farmacéutico José Luis, avenida Alcalde Luis Uruñuela, plaza de la Acogida, Fernando Zobel, urbanización Jardín del Edén, Nueva Itálica y Cuatro Torres, Luis Fuentes Bejarano, cruce avenida Alcalde Luis Uruñuela y giro hacia Tramo de la Unión, avenida Alcalde Luis Uruñuela, Gruta de las Maravillas, plaza de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, paseo Párroco José Moreno Vega, pista de patinaje, paseo Párroco José Moreno Vega, plaza de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, Gruta de las Maravillas, avenida Alcalde Luis Uruñuela, Cueva del Agua, plaza Farmacéutico José Luis y vuelta al Centro Deportivo San Roque Balompié.

Cabalgata de Reyes Sevilla Este

Horario : 17:00 - 20:30 horas (6 de enero).

: 17:00 - 20:30 horas (6 de enero). Recorrido: Capellán Leonardo del Castillo, avenida Emilio Lemos, avenida de las Ciencias, Flor de Gitanilla, Flor de Albahaca, Alas, Carlinga, avenida Aeronáutica y Centro Deportivo Andalucía Este CF.