Estos son los precios de los billetes de tren Sevilla-Madrid

Casi un mes después del trágico accidente de Adamuz, este martes 17 de febrero se reanuda la circulación ferroviaria de alta velocidad en el corredor que conecta Sevilla con Madrid. Así lo han comunicado Renfe e Iryo, los operadores afectados por los trabajos de reparación de la infraestructura, después de que Adif haya autorizado la puesta en marcha del servicio. El primero en salir desde Sevilla ha sido un Iryo, a las 07:54.

El siniestro, que tuvo lugar el pasado 18 de enero, dejó un balance de 46 personas fallecidas. Desde entonces, miles de viajeros han tenido que buscar otras alternativas para desplazarse entre la capital andaluza y la española. Ahora, tras haber realizado "las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad" y las de "compobación de señalización", informa Adif, se ha procedido a activar el tráfico en la zona. Pero ¿cuánto cuestan los billetes?

¿Qué líneas vuelven a estar operativas?

En concreto, Renfe establece desde este martes los siguientes servicios: Madrid-Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada y el Alvia que cubre la línea Madrid-Granada-Almería. En cualquier caso, a su paso por la zona cero del accidente, situada en la localidad cordobesa de Adamuz, todos los trenes circulan a menor velocidad y los maquinistas tocan la bocina en señal de respeto y reconocimiento hacia las víctimas del descarrilamiento.

Según informa la compañía ferroviaria en redes sociales, el primer tren Madrid-Huelva realizará su trayecto habitual hasta Córdoba y, una vez ahí, el resto del viaje transcurrirá en autobús. El resto de los servicios programados, no obstante, se llevarán a cabo íntegramente en tren. Asimismo, el tramo entre Antequera y Málaga, de la línea Madrid-Málaga, se cubrirá en aurobús hasta principios del mes de marzo, a causa de las obras de Adif.

¿Cuánto cuestan los billetes de tren entre Sevilla y Madrid?

Con la línea entre Sevilla y Madrid activa, ya es posible viajar entre la estación de Atocha y la de Santa Justa. Por lo tanto, son muchos los viajeros que han empezado a comprar sus billetes en las principales operadoras: Renfe, Iryo y Ouigo. Ahora bien, ¿a qué precio se han puesto a la venta? Como suele suceder, el coste varía en función de la hora de salida y la compañía; pero, en términos generales, es inferior al habitual cuando se adquieren con tan poca antelación.

Así, en el caso de Renfe, comprar un billete para este miércoles 18 de febrero supone un coste de entre 22 y 88 euros, dependiendo de a qué hora se selecciones. Mientras tanto, la segunda operadora por volumen de viajeros, Iryo, los ha puesto a la venta con precios que van desde los 22 hasta los 52 euros. En su página web, encontramos siete trayectos con una duración estimada de dos horas y 40 minutos. Finalmente, viajar con la compañía lowcost Ouigo implica un precio de entre 17 y 19 euros.