Los estudiantes de Medicina de la US respaldan la huelga y rechazan el borrador del nuevo Estatuto Marco

Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla expresan su apoyo “total” a la huelga de médicos convocada del 9 al 12 de diciembre, pese a que no convocarán un paro académico formal a nivel de facultad por la dificultad organizativa que implica. Según ha trasladado a este periódico la delegación de estudiantes de la Facultad de Medicina, el colectivo ya acordó en una asamblea celebrada el pasado 3 de octubre que el alumnado de sexto curso sí secundara los paros y que algunas clases adicionales se sumarán mediante acuerdos propios de cada grupo.

En el posicionamiento aprobado en dicha asamblea, los estudiantes se alinean con las reivindicaciones del colectivo médico y muestran un rechazo explícito al borrador del nuevo Estatuto Marco, que consideran una “agresión” a los derechos laborales de la profesión. Entre los aspectos más cuestionados señalan el aumento del límite semanal de horas trabajadas, la reducción de los tiempos de descanso, la consideración de las guardias como horas complementarias no computables para la jubilación y la posibilidad de imponer obligaciones laborales adicionales “por necesidades del servicio”.

El estudiantado enmarca este borrador en un “contexto de privatización y desmantelamiento progresivo” del sistema sanitario público, y advierte de que las modificaciones planteadas no solucionan los problemas estructurales del SNS, como la infrafinanciación o la fuga de profesionales. Por ello, exigen una financiación adecuada, la escucha activa a las mesas sindicales y condiciones laborales que garanticen la calidad asistencial y la elección libre entre sanidad pública o privada al finalizar la residencia.