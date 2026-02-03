Un estudio del Virgen del Rocío avala acortar el uso de antibióticos en pacientes trasplantados

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha participado en un estudio internacional que apunta a importantes beneficios clínicos derivados de la reducción del tiempo de administración de antibióticos en pacientes adultos sometidos a trasplantes de órganos sólidos, como hígado, riñón, pulmón o páncreas.

El trabajo, liderado por la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Parasitología del hospital sevillano, concluye que una profilaxis antibiótica más corta tras la cirugía se asocia con una menor incidencia de infecciones en la zona quirúrgica, sin que ello suponga un incremento de la mortalidad ni de las complicaciones relacionadas con el trasplante.

Aunque se trata de un análisis preliminar que deberá ser respaldado por ensayos clínicos de mayor calidad metodológica, los resultados suponen un avance relevante hacia una atención más segura, eficaz y sostenible en un colectivo especialmente vulnerable, al tiempo que contribuyen a un uso más racional de los antimicrobianos.

La investigación, publicada en la revista eClinicalMedicine, del grupo The Lancet, revisa de forma sistemática 34 estudios previos y establece varias recomendaciones clave. Entre ellas, destaca la conveniencia de reducir la duración de la profilaxis antibiótica tras el trasplante, implantar programas hospitalarios de optimización del uso de antibióticos y reforzar medidas preventivas adicionales, como la erradicación de determinadas bacterias antes de la intervención quirúrgica.

Los hallazgos resultan especialmente consistentes en el ámbito del trasplante renal. En este caso, seis metaanálisis confirman que la administración de antibióticos inmediatamente antes y después de la intervención disminuye de manera significativa las infecciones del sitio quirúrgico.

El estudio también subraya la necesidad de profundizar en áreas que aún presentan evidencia limitada, como los trasplantes menos frecuentes, pulmón y páncreas, el empleo de antimicrobianos antifúngicos o el momento más adecuado para realizar el cambio de tratamiento antibiótico intravenoso a vía oral.

En el desarrollo de este trabajo han participado el doctor José Miguel Cisneros Herreros, director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, junto con los investigadores María Paniagua García, Ana Belén Guisado-Gil, José Molina Gil-Bermejo, Germán Peñalva, Rocío Álvarez-Marín y María Eugenia Pachón-Ibáñez.