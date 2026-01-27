Profesionales del Virgen del Rocío coordinan la nueva guía nacional de Cirugía Mayor Ambulatoria

Los doctores Fernando Docobo Durantez y Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío, han desempeñado un papel clave como coordinadores en la elaboración de la Guía de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), editada por la Asociación Española de Cirugía (AEC). Esta publicación, de referencia nacional, busca mejorar la seguridad, eficacia y organización de la cirugía ambulatoria en España.

Desarrollada por un grupo de especialistas en CMA, la guía ofrece una visión integral de la práctica quirúrgica, abordando desde la gestión de pacientes y profesionales hasta la planificación estructural de las unidades quirúrgicas. Su principal objetivo es optimizar los resultados clínicos y el uso de recursos, especialmente en intervenciones complejas que pueden realizarse sin ingreso hospitalario.

Los doctores Docobo y Suárez Grau han coordinado la creación de este documento durante varios años, trabajando junto a otros expertos de Andalucía y de toda España. Según explica Fernando Docobo, "la AEC nos encargó formar un grupo de trabajo en CMA, que comenzó a presentar resultados en 2005 y se constituyó formalmente como sección en 2007. Desde entonces participamos activamente en congresos y reuniones de la Asociación".

Desde los primeros pasos de la sección, destaca Docobo, se identificó la necesidad de una guía que reflejara la actividad real de la CMA en España, detallando procedimientos, protocolos y criterios para realizar nuevas intervenciones de manera segura y eficaz sin ingreso hospitalario.

La guía, que supera las 500 páginas, incluye 14 bloques y 44 capítulos, con la colaboración de 78 autores entre cirujanos, anestesiólogos y enfermería. Aborda todos los aspectos esenciales para la práctica de la CMA: selección y preparación de pacientes, consentimiento informado, cuidados perioperatorios, seguridad, calidad, organización de unidades y relación con Atención Primaria.

"La CMA ha demostrado grandes ventajas asistenciales desde sus inicios, incluyendo intervenciones complejas como cirugía tiroidea o de la obesidad, con tasas mínimas de morbilidad y nula mortalidad", subraya Docobo. Además, resalta la satisfacción de los pacientes y la eficiencia en la gestión hospitalaria, gracias a la correcta selección de pacientes y al uso de técnicas mínimamente invasivas.

Con esta guía, los profesionales del Virgen del Rocío consolidan su liderazgo en cirugía ambulatoria en España, ofreciendo una herramienta práctica basada en la mejor evidencia científica para mejorar la atención quirúrgica y apoyar la toma de decisiones clínicas.