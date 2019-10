Alertan de la falta de maestros de apoyo en Sevilla para niños con necesidades especiales

La situación que atraviesa la mayoría de los alumnos con necesidades educativas especiales en Sevilla comienza a ser alarmante. Así lo ha puesto de manifiesto la federación de asociaciones de padres (AMPAS) Escuela de Calor que, a través de su sector NEAE, ha advertido que siete de cada diez estudiantes en tal circunstancia carecen de maestros de apoyo para su enseñanza.

La carencia se hace especialmente grave cuando ha transcurrido más de un mes desde que se iniciara el curso, sin que, por ahora, la Delegación territorial de Educación haya dado respuesta a la reclamación de las familias.

"De Ordenación Educativa a Recursos Humanos, y de ahí a Función Pública para terminar en el servicio de inspección de su zona, sin olvidar Planificación". De esta forma explican las AMPAS el recorrido administrativo realizado por los padres que han reclamado el servicio que establece la ley para niños que presentan estas necesidades especiales.

"Este derecho que les reconoce la ley andaluza de educación no se hace efectivo en la realidad cuando no se ponen recursos materiales y humanos a su disposición", abunda la federación, que detalla que hay padres que se han visto obligados a "abandonar su puesto de trabajo" para suplir al monitor escolar que no llega a cubrir las necesidades de su hijo. "Hay niños que no pueden disfrutar del recreo con sus compañeros porque no tienen personal técnico de integración social (PTIS) que le asista y otros que permanecen toda la jornada lectiva en el aula específica al carecer de personal de apoyo en el aula, cuando en su dictamen no se recomienda esa modalidad", aseveran las familias en un comunicado.

Escuelas de Calor alerta de que esta situación es "común" a muchas familias en centros públicos de Sevilla capital y provincia. Critican que haya personal docente y de apoyo, pero que la Junta de Andalucía "lo ha dejado en el paro o lo ha precarizado". En este sentido, critica que este servicio se ha contratado "de manera compartida para atender a varios colegios a la vez, cuando antes se destinaba a un solo centro".

Para esta federación de AMPAS, "se está vulnerando de forma flagrante el derecho a una educación pública, inclusiva y de calidad", motivo por el cual este miércoles se ha convocado ante la sede de la Delegación territorial de Educación -que dirige Joaquín Pérez Blanes- una concentración de protesta.