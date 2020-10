Dos familias se enfrentan a tiros en las Tres Mil Viviendas

Dos familias se han enzarzado en un tiroteo este martes en las Tres Mil Viviendas, sin que por el momento haya constancia de que haya heridos de bala. La Policía Nacional está investigando lo ocurrido y ha recogido varios cartuchos en el lugar de los hechos. Los disparos han sido en la zona del Polígono Sur que se conoce como los Marrones, por el color de los bloques, a la espalda de la sede de Lipasam en el barrio.

Los dos bandos que se han enfrentado llevan años dedicado al tráfico de drogas y cuentan con armas de fuego. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el tiroteo no se ha debido a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, ni tampoco a un intento de uno de los clanes de intimidar o imponer su ley en la zona. Todo apunta a que el enfrentamiento se inició después de que una persona de una de las dos familias riñera a los niños de la otra, que estaban jugando al fútbol en la puerta de su casa y daban balonazos en la pared.

Esto, al parecer, no era la primera vez que sucedía. Este martes, uno de los hombres del clan al que estaban molestando acudió a pedir explicaciones a otro de la familia a la que pertenecen los niños que jugaban a la pelota. Ambos se enzarzaron en una pelea a puñetazos, en la que uno resultó vencedor y el otro con múltiples lesiones.

No contento con el resultado, el hombre fue a por su pistola y abrió fuego contra sus rivales, sin alcanzar a nadie. Los del otro clan no se quedaron quietos y respondieron de la misma forma, disparando contra su ya enemigo. Por el momento no hay constancia de que nadie haya sido alcanzado por las balas, si bien otras veces no se sabe hasta que los afectados no van al hospital, algo que suelen hacer por sus propios medios antes de pedir una ambulancia.

La Policía ha desplegado un dispositivo por la zona para calmar los ánimos. El tiroteo se ha producido sobre la una de la tarde. Los agentes han recogido varias evidencias de los disparos y se ha abierto una investigación para averiguar quiénes abrieron fuego y localizar a ambos.

El último tiroteo registrado en las Tres Mil Viviendas ocurrió a finales de septiembre y acabó con cinco personas detenidas, en una operación en la que la Policía Nacional desmanteló dos plantaciones de marihuana. Ocurrió en la zona de Las Vegas y la intervención de la Policía comenzó a raíz de una llamada al 091 alertando de un falso secuestro.