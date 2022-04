Colapso administrativo en la renovación del carné de familia numerosa en Sevilla

La renovación del carné de familia numerosa que permite acceder a amplias bonificaciones en la luz, los transportes (urbano, metropolitano y nacional), el IBI y las matrículas universitarias, además de facilitar la elección del centro escolar cercano al domicilio, se ha convertido en una pesadilla por los 6 a 9 meses de espera que sufren las familias afectadas en Sevilla y Málaga.

En Sevilla, ocho meses es el tiempo que han tenido que esperar Alfredo e Inma, padres de dos hijas y un hijo, para tener el carné renovado

En Sevilla, ocho meses es el tiempo que han tenido que esperar Alfredo e Inma, padres de dos hijas y un hijo, para tener el carné renovado. Presentaron la solicitud presencialmente el 22 de julio de 2021 en la Consejería de Salud y Familias, pero el carné no les llegó hasta el 25 de marzo de 2022, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Adjuntaron la documentación en papel en la solicitud y recibieron un justificante de presentación.

Transcurridos seis meses, el 21 de enero de 2022, presentaron una reclamación formal en la consejería denunciando que aún no habían recibido el carné, exponiendo el "grave perjuicio" que este retraso les suponía porque "no se pueden disfrutar los beneficios que están reconocidos por la ley" y solicitando que se les tramitara con rapidez su solicitud. El pasado 3 de marzo tuvieron la notificación de la consejería de Salud y Familias, firmada por la delegada territorial Regina Serrano, de la concesión de la renovación hasta 2025. El carné lo recibieron el pasado 25 de marzo de 2022.

Pulse aquí para ver el caso de la familia que ha sufrido el retraso de ocho meses.

La Federación de Familias Numerosas de Andalucía que preside Guillermo Latorre relata que todo se debe a una grave falta de personal para tramitar las miles de solicitudes que llegan cada mes a la consejería de Salud y Familias de la Junta: tres personas para gestionar una media de 1.000 expedientes que entran mensualmente, según los datos de la Federación.

A ello se suma algo anómalo: que el resguardo que se da a las familias que solicitan la renovación de su carné no sirve para tramitar las bonificaciones mientras este llega. La administración y las eléctricas no lo admiten, con lo que las familias se quedan en un limbo administrativo durante los meses que tarda en tramitarse el carné.

En la provincia de Sevilla, los afectados son las 35.000 familias numerosas (en Andalucía suman 140.000 familias). El retraso en la tramitación de los carnés de familias numerosas está causando unos gastos elevados para las familias, que no pueden disfrutar de las bonificaciones a las que tienen derecho en el IBI, bono social eléctrico, transportes y Hacienda. La escolarización de un hijo en una plaza cercana al domicilio tampoco es posible si la familia numerosa no presenta el carné. El problema se da también en Málaga por ser, junto a Sevilla, la que tiene más familias numerosas. En otras provincias no hay colapso. En Córdoba, sin ir más lejos, el carné se da al día siguiente de solicitarlo.

La mayor desesperación de las familias afectadas es perder el plazo para el bono social, sobre todo en estos últimos meses con la luz y el gas por las nubes. Te lo cortan cuando caduca el carné y te lo vuelven a dar pero sin efecto retroactivo. "En plena crisis energética las familias han perdido el bono social", lamenta la Federación de Familias Numerosas de Andalucía. Algunas de las familias afectadas estudian pedir daños patrimoniales a la Junta.

Hacienda permite pedir un adelanto de la desgravación en el IRPF a familias numerosas, una cantidad que puede llegar a 100 a 200 euros al mes. Hay familias que dependen de ese dinero para que no les corten la luz.

Las causas

La falta de personal está detrás del estrepitoso retraso en la renovación del carné de familia numerosa en la Secretaría General de Familias de la Junta que dirige Ana Carmen Mata. La Federación de Familias Numerosas de Andalucía explica que todo parte de un problema de miles de expedientes frente a una muy escasa dotación de personal porque no se ha aprobado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) necesaria. Esto sucede desde hace una década y se ha hecho insoportable en estos tiempos de inflación de precios en España.

"Este era un problema heredado. Con la anterior administración estábamos mal, pero ahora que llevamos tres años del nuevo Gobierno ya no se puede hablar de un problema heredado", se queja la Federación

La Federación lamenta que el problema surgió con el anterior Gobierno andaluz y sigue dándose tres años después del cambio de Gobierno de PP y Cs, aun cuando una tercera parte de las familias numerosas andaluzas se hallan en una situación de exclusión social. "Este era un problema heredado. Con la anterior administración estábamos mal, pero ahora que llevamos tres años del nuevo Gobierno ya no se puede hablar de un problema heredado", se queja la entidad.

El número de expedientes que se tramitan ha crecido, entre otras razones, porque cada vez hay más casos de familias que se consideran familias numerosas sin tener tres hijos. Por ejemplo, una persona viuda con dos hijos, tener uno de los dos hijos con discapacidad, o una familia de dos hijos con padres discapacitados en un 65% o más o incapacitados para trabajar.

La avalancha de solicitudes de carnés podría aumentar ostensiblemente cuando cambie la ley para incorporar a las familias monoparentales como numerosas.

Las soluciones

Para tratar de que al menos las eléctricas pongan menos pegas para la renovación del bono social eléctrico a las familias numerosas y que lo hagan con carácter retroactivo, el Defensor del Pueblo Andaluz está negociando con las compañías, aunque de momento pocas están a favor. En su informe anual de 2021, Jesús Maeztu aclara que está a la espera "de información relativa al resultado de las gestiones desarrolladas por el Defensor del Pueblo estatal ante la Secretaría de Estado de Energía para una posible modificación de la normativa del bono social que permita dar respuesta a estas situaciones".También espera "que las iniciativas regulatorias anunciadas por el Ministerio, que incluirán la ampliación de la población susceptible de recibir el bono social y la renovación automática del mismo para los beneficiarios, puedan mejorar notablemente el sistema de protección actual".

El plan de choque con más personal lanzado por la Consejería de la Junta es insuficiente para las familias numerosas

Tras varias denuncias de familias afectadas al Defensor del Pueblo Andaluz, la Administración se ha empezado a poner las pilas para tratar de aportar soluciones, como un plan de choque que aporta más personal de forma temporal y tirar de los trabajadores de los servicios de familias de otras provincias sin colapso (Huelva, Cádiz y Córdoba) para que ayuden en la tramitación. Esto ha permitido acelerar en parte los expedientes atrasados hasta llegar a enero de este año.

La Federación de Familias Numerosas de Andalucía se plantea convocar una protesta ante la administración para que se dé una solución duradera al problema

Desde la Consejería de Salud y Familia de la Junta se asegura que desde el mes pasado, en marzo, se han puesto en marcha mecanismos electrónicos para la notificación a la ciudadanía. En el caso de aquellas personas que no hayan solicitado que se les notifique por este medio, se hace una doble notificación, con lo que se agiliza en gran medida la comunicación con la persona solicitante del título de familia numerosa.

La Consejería añade, por otro lado, que sigue avanzando en la definición del proceso de automatización de una parte del procedimiento. "Se ha concluido con éxito la fase de pruebas y, en breve, se pondrá en marcha de forma completa en las ocho provincias". Se trata de un robot que tramitará los expedientes que se presenten por vía on line, totalmente informatizados. La Federación espeta que esto solo resolverá una quinta parte del problema, ya que el porcentaje de expedientes que se tramitan on line es mínimo, en torno a un 20%, y el robot precisa de una persona que lo supervise.

La falta de presupuesto es otra causa. "Debido a la imposibilidad de contar con presupuesto específico para el ejercicio 2022, dado que no se ha logrado aprobar en el Parlamento, y registrándose solo retrasos puntuales en las delegaciones de Sevilla y Málaga (debido al alto número de solicitantes) se ha puesto en marcha en el mes de enero un Plan Extraordinario de refuerzo a ambas Delegaciones", señala la consejería.

Este plan se basa en la prórroga de contrato a 33 personas interinas para la elaboración de estas tramitaciones, y todo el personal destinado en las 8 provincias está prestando servicios extraordinarios con el objeto de reducir los tiempos de espera.

La Federación de Familias Numerosas de Andalucía agradece el esfuerzo, pero insiste en que no es suficiente. "En la actualidad se ha avanzado en la tramitación y se están resolviendo las solicitudes de enero, pero hay muchos expedientes atrasados", lamenta la Federación. La entidad se plantea convocar una concentración de protesta delante de la administración andaluza para que se dé una solución duradera en el tiempo al problema. "No queremos parches. Es todo cuestión de voluntad si quieren que se solucione el problema. No es de justicia hacer a estas familias más pobres de lo que son", se queja la federación.

Otro asunto que debería solucionarse es que la administración deje de reclamar a las familias documentos que la propia administración ya posee. La Federación lamenta que la digitalización de la administración sigue siendo una asignatura pendiente. "Estamos en la edad de piedra. La Administración quiere dar el salto digital, pero pasar del 0 al 10 requiere un tiempo", señala la federación.

Y el que carga con estas deficiencias es el ciudadano. "No puede ser que el ciudadano esté pagando la incompetencia de la administración cuando estamos hablando de ciudadanos vulnerables. Hay familias desesperadas porque sin estas bonificaciones no tienen dinero para pagar ", denuncia la federación.

"Una renovación provisional del carné solucionaría el problema"

José Ignacio y Maite, padres de tres hijas en Sevilla, son otra familia directamente afectada por el retraso en la renovación del carné. Les dijeron que tardarían seis meses en renovar su carné y no podían creerlo. Tras reiteradas quejas a la Junta (Presidencia y Vicepresidencia) y al Defensor del Pueblo, la consejería les respondió informándole de un procedimiento de urgencia para su caso: remitir un escrito por registro a través de la ventanilla única de la Junta haciendo referencia a que consideren de urgencia su solicitud. Gracias a esa presión, la notificación de la renovación les llegó justo a los tres meses, no a los seis.

La renovación sería más ágil y simplificada, si la administración evita pedir a las familias todos los documentos que ya tiene de cada una, señalan José Ignacio y Maite, otra familia afectada

Les duele que la administración les recomendara poner un pleito judicial para resolver su caso y que solo informen del trámite de urgencia tras mucha presión.

Creen que la solución estaría en "habilitar una renovación provisional del carné durante el tiempo que la administración tarda en gestionarla". Recalcan que la renovación sería más ágil y simplificada si la administración evita pedir a las familias todos los documentos que ya tiene de cada una, y lamentan que se mantenga esta situación con la economía precaria que sufren muchas familias.