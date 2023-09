Los ficus de las plazas de la Encarnación, Cristo de Burgos y Museo requieren puntales y sujeción aérea

El PSOE acusa a Sanz y a Rincón de “falta de profesionalidad y rigor”

El Grupo Municipal Socialista acusó este martes de “falta de profesionalidad y rigor” al alcalde José Luis Sanz y a su delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón por “incapacidad en la gestión del suceso del ficus de la Encarnación y por haber mentido”. Los socialistas mantienen que La delegada “se está encargando de difundir informes sobre la evaluación continua del riesgo existente sobre el árbol, pero no las actuaciones posteriores para controlar el riesgo ejecutadas por parte de la plantilla de Parques y Jardines, a quienes está acusando de no trabajar desde 2018”.

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón recalca que los informes técnicos que existen desde 2018 “revelan que existió un seguimiento periódico sobre el árbol” y “determinaba cómo actuar para controlar los riesgos, con planteamientos a corto plazo y a largo plazo”.

A juicio del edil, “el nerviosismo de Evelia Rincón se debe primero a que Sanz no fue diligente en la gestión del suceso, puesto que trasladó a la ciudadanía y a la prensa que tenía conocimiento del estado del ficus, que iba a realizar una intervención integral el pasado viernes pero no llegó a tiempo y, sin embargo, no estableció un perímetro de seguridad en el entorno pese a la gran afluencia de público y la presencia de veladores en esta zona”. El PSOE acusa a Rincón de “mentir” por decir que no había personas afectadas por el ficus y añaden los socialistas que esperaban que el gobierno reconociera “que se equivocaron y continuar con las medidas de seguridad sobre el arbolado”.