Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida
Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida / Antonio Pizarro

Fotos de la misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida

Así ha sido el funeral por los fallecidos

La Catedral de Sevilla ha acogido este miércoles 28 de enero una misa por el eterno descaso de las víctimas del choque de trenes en Adamuz. El oficio religioso, que ha comenzado a las 20:00, se ha aplicado también por Fernando Huerta, el maquinista fallecido en el accidente ferroviario de Gelida.

