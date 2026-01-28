Fotos de la misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida

La Catedral de Sevilla ha acogido este miércoles 28 de enero una misa por el eterno descaso de las víctimas del choque de trenes en Adamuz. El oficio religioso, que ha comenzado a las 20:00, se ha aplicado también por Fernando Huerta, el maquinista fallecido en el accidente ferroviario de Gelida.
1/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
2/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
3/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
4/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
5/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
6/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
7/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
8/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
9/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
10/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
11/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
12/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
13/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
14/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
15/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro
16/16Misa funeral por las víctimas de Adamuz y el maquinista sevillano fallecido en Gelida/Antonio Pizarro