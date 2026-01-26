TRACTORADA
Estas son las carreteras desde las que los agricultores llegarán a Sevilla
Las fotos de la Operación Sombra Negra
Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio

Las fotos de la Operación Sombra Negra contra el narcotráfico

Golpe histórico a la industria del narcotráfico con 105 detenidos y 10.400 kilos de cocaína intervenidos

Ismael Rubio

26 de enero 2026 - 14:13

Las imágenes de la operación contra el narcotráfico

Las fotos de la Operación Sombra Negra
1/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio
Las fotos de la Operación Sombra Negra
2/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio
Las fotos de la Operación Sombra Negra
3/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio
Las fotos de la Operación Sombra Negra
4/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio
Las fotos de la Operación Sombra Negra
5/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio
Las fotos de la Operación Sombra Negra
6/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio
Las fotos de la Operación Sombra Negra
7/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio
Las fotos de la Operación Sombra Negra
8/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio
Las fotos de la Operación Sombra Negra
9/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio
Las fotos de la Operación Sombra Negra
10/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio
Las fotos de la Operación Sombra Negra
11/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio
Las fotos de la Operación Sombra Negra
12/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio
Las fotos de la Operación Sombra Negra
13/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio
Las fotos de la Operación Sombra Negra
14/14 Las fotos de la Operación Sombra Negra / Ismael Rubio

También te puede interesar

Lo último

stats