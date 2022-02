La fuerza de Pascual

El ser huérfano no es patrimonio sólo de los hijos, como es sabido. Hoy me he quedado huérfano de un amigo del alma, mi querido Pascual González. Tuve la suerte de conocerlo a principio de los años 80. Eran los principios de un grupo diferente que iba a revolucionar las sevillanas para hacerlas universales. El líder de ese grupo era espigado y pareciese salido de un cuadro del Greco a falta sólo de la barba. Uno de los primeros trabajos que hicimos juntos fue la “Misa Cofrade en Sevilla”, ahí forjamos una amistad que ha sido inquebrantable durante más de 30 años. Estuve con él en muchísimas batallas musicales y me enseñó muchas cosas pero, sobre todo, el rasgo que ha marcado su vida: no rendirse nunca.

Su fuerza nos contagiaba de tal manera que nos sentíamos capaces de conseguir casi todo. Él reunió en un disco a los coros rusos, una orquesta marroquí y la Royal Filarmónica. ¡A ver quién mejora eso! Pascual tenía un corazón tan grande como la Catedral de Sevilla, una ciudad a la que amaba como nadie y a la que cantaba como nadie. Ese corazón se paró ayer por la mañana después de toda una vida dedicada a la creación de obras magistrales que permanecerán en el tiempo y en nuestro recuerdo. Sevilla y Andalucía le deben muchas cosas (medallas, pregones…), pero espero que seamos justos con su memoria y reivindiquemos para él un poco de todo lo que nos dio. Su Cristo de la Sangre este año llevará a su lado al cantor de La Calzá. Siempre contigo, amigo del alma.