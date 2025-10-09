La Gerencia de Urbanismo tramita una modificación presupuestaria de 40 millones para acometer proyectos

El Pabellón Real es uno de los edificios que se beneficiarán de la modificación presupuestaria.

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) del Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado la tramitación de una significativa modificación presupuestaria para asignar un suplemento de crédito por un importe total de 39.823.317,06 euros. Esta inyección de capital busca atender diversas actuaciones consideradas prioritarias y comprendidas en el Plan de Enajenaciones e Inversiones del Patrimonio Municipal del Suelo (PEIPMS) 2024-2027.

El expediente, identificado como 44/2025 G.P., fue incoado mediante un Decreto del Gerente, Fernando Vázquez Marín, con el objetivo de tramitar el suplemento de crédito y la modificación del Anexo de Inversiones de presupuestos anteriores (2004, 2006 y 2008).

La financiación de estos casi 40 millones de euros se realiza mediante la baja de créditos de recursos afectados al Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), específicamente de la partida 10000-15100-68100.

Estos fondos provienen de la anulación (o "barrado") de créditos antiguos (con más de diez años de antigüedad) que se encontraban en fase de Retención de Crédito (RC) y Autorización de Gasto (A). El Servicio de Patrimonio Municipal del Suelo y Concesiones ya había emitido un informe el 21 de julio de 2025, proponiendo el barrado de operaciones que sumaban un total de 88.927.776,30 euros (68.819.907,77 euros en Documentos A y 20.107.868,53 euros en Documentos RC).

Proyectos Beneficiados

El suplemento de crédito se distribuye en varias aplicaciones, destacando las inversiones en Patrimonio Histórico y Construcción:

Edificios y Otras Construcciones. Patrimonio Histórico: Se asignan 22.865.811,31 euros. Entre las principales actuaciones:

Obras de rehabilitación y consolidación del Convento Santa Clara (Ámbitos 1 y 3), con un presupuesto de 8.528.275,40 euros.

Convento Santa Clara (Ámbitos 1 y 3), con un presupuesto de 8.528.275,40 euros. Rehabilitación del Pabellón Real (2ª Fase), para su adecuación a uso expositivo y Centro de Estudios Aníbal González, presupuestada en 5.531.461,70 euros.

(2ª Fase), para su adecuación a uso expositivo y Centro de Estudios Aníbal González, presupuestada en 5.531.461,70 euros. Proyecto Monasterio San Jerónimo (2ª Fase), con 5.700.000,00 euros.

(2ª Fase), con 5.700.000,00 euros. Rehabilitación Iglesia San Laureano, con 2.584.747,11 euros.

El Casino de la Exposición. / Juan Carlos Muñoz

Actuaciones Generales de Reposición (10000-15100-61900): Se destinan 9.057.619,97 euros. Esto incluye:

Reordenación del entorno del Teatro Lope de Vega y Casino de la Exposición (6.808.325,59 euros).

Edificios y Otras Construcciones (10000-15100-62200): Se asignan 7.827.950,72 euros. Se incluyen proyectos como:

Proyecto nueva construcción Centro Cívico Bermejales Sur (4.230.500,00 euros).

(4.230.500,00 euros). Proyecto nueva construcción Centro Cívico Tres Barrios-Amate (2.959.742,27 euros).

Aunque la modificación presupuestaria cuenta con el aval de los remanentes disponibles, el Servicio de Patrimonio Municipal del Suelo y Concesiones ha señalado la necesidad de una reprogramación inmediata del PEIPMS 2024-2027.

El incremento total de gasto que estas nuevas actuaciones suponen, respecto a la previsión inicial del PEIPMS, se cifra en 5.002.727,43 euros. La reprogramación es crucial debido a que los ingresos por ventas de inmuebles previstos para 2024 y 2025 no se han alcanzado, ya que tres licitaciones han quedado desiertas.

La dirección de Administración y Economía aclara en el pliego que la cuantía del suplemento (39,8 millones) corresponde al importe real de los presupuestos de los proyectos terminados o en fase de ultimación, y la diferencia de 5.002.727,43 euros es un desfase respecto a las estimaciones iniciales del PEIPMS, no respecto al suplemento de crédito actual.

La Intervención y Contabilidad ha emitido un informe de control financiero manifestando que no existe obstáculo legal para elevar la aprobación del expediente a los órganos competentes, de acuerdo con la normativa vigente.

La modificación presupuestaria debe seguir el proceso legal, que incluye: la aprobación previa por el Consejo de Gobierno de la Gerencia; la propuesta al Pleno para su aprobación inicial; la exposición al público del expediente en la Gerencia de Urbanismo por un plazo de quince días hábiles para la presentación de reclamaciones; y la aprobación definitiva por el Pleno, si no se presentan reclamaciones.