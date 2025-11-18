Hematología del Virgen del Rocío reafirma su liderazgo nacional en terapias CAR-T

Los hematólogos del Hospital Universitario Virgen del Rocío han sido reconocidos por segunda ocasión como Unidad de Referencia en Terapias Celulares CAR-T, recibiendo el premio Best in Class. El director de la unidad, José Antonio Pérez Simón, recogió el galardón en Madrid en representación de todo el equipo, en un acto organizado por Gaceta Médica, del Grupo de Comunicación Wecare-U, y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

El reconocimiento se otorga en función de la puntuación obtenida por los centros candidatos mediante el Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP). La evaluación cuenta con la colaboración de sociedades científicas y de la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria, garantizando rigor e independencia en la valoración de la calidad asistencial.

Este premio ya había sido otorgado a la Unidad de Hematología del Virgen del Rocío en 2022, destacando su trayectoria en terapias CAR-T. De hecho, el hospital sevillano fue uno de los primeros en España en aplicar estos tratamientos, iniciando su programa en 2019.

La terapia CAR-T permite que el sistema inmunitario del propio paciente, y en particular sus linfocitos T, reconozca y elimine de manera selectiva las células cancerosas. Durante 2024, 67 pacientes se han beneficiado de este tratamiento en el hospital, de los que 5 niños con leucemia aguda linfoblástica (LLA) tratados con CAR-T comerciales, y 62 adultos con leucemia, linfoma o mieloma, de los cuales 43 recibieron productos comerciales y 19 participaron en ensayos clínicos o tratamientos bajo exención hospitalaria.

Además, el el Hospital Virgen del Rocío es uno de los pocos centros en España autorizado para fabricar vectores virales para la producción de células CAR, contando con salas GMP para la producción viral (en el Instituto de Biomedicina de Sevilla) y celular (en el Centro Regional de Hemodonación), autorizadas por la AEMPS. El equipo de la unidad incluye personal facultativo, técnicos, investigadores en laboratorios de criobiología, citometría y biología molecular, y personal de apoyo de la red andaluza de terapias avanzadas para asegurar el control de calidad en las salas GMP.

El grupo de investigación del HUVR tiene amplia experiencia en la generación de células CAR-T académicas con diseños optimizados para mejorar la eficacia terapéutica y la persistencia in vivo. Desarrolla proyectos financiados a nivel nacional e internacional para superar limitaciones como la pérdida de antígeno, la baja persistencia celular y la toxicidad asociada al tratamiento.

La unidad participa además en ensayos clínicos que estudian la eficacia de la terapia CAR-T en otras enfermedades, incluyendo tumores sólidos y patologías autoinmunes, consolidando su papel como referente nacional en terapias celulares avanzadas.