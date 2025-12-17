Herido un policía nacional de Sevilla por un disparo accidental de su arma

Un policía nacional de Sevilla ha resultado herido este miércoles durante una intervención, en la que se ha disparado accidentalmente su propia arma reglamentaria. El agente tiene una herida de bala en la pierna, pero su estado no es grave.

Ha sido trasladado a un centro hospitalario de Sevilla, en el que está siendo atendido de las lesiones. La herida es limpia, tiene orificio de entrada y salida a la altura del muslo y en principio se encuentra en buen estado de salud a pesar del disparo.

Los hechos han ocurrido en el municipio de Los Molares, en el Bajo Guadalquivir, donde el agente participaba en una operación contra las apuestas on line y las estafas tecnológicas desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En uno de los registros se ha producido este incidente, en un forcejeo durante una entrada. La operación continúa adelante, si bien no han trascendido más detalles de la misma.

El agente herido está destinado en la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Sevilla, un grupo que tiene entre sus funciones la de dar apoyo y cobertura a las operaciones de Policía Judicial, así como desplegarse permanentemente en distintas zonas de la capital andaluza.

Es el segundo policía herido por arma de fuego en menos de dos meses en Sevilla, después de que un agente recibiera un disparo de un arma de guerra en un enfrentamiento con una banda de narcotraficantes el pasado 8 de noviembre en Isla Mayor.