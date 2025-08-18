Dos heridos por la caída de una rama de grandes dimensiones en la Alameda

CONCIERTOS
Dos personas de 29 y 31 años resultaron heridas la madrugada de este lunes en la Alameda de Hércules. Ambos jóvenes fueron alcanzados por una rama de un árbol de gran porte que se desplomó sobre las doce y media de la noche. El suceso ocurrió a la altura del café Eureka, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Sevilla.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local, de los Bomberos y el servicio de Parques y Jardines, así como los sanitarios del 061, que atendieron a los dos heridos. Uno de ellos tiene tres costillas rotas y tuvo que ser trasladado al hospital. El otro tiene lesiones en una pierna.

Según el Ayuntamiento, la rama se cayó por estrés hídrico por altas temperaturas. Los árboles, indican las fuentes, están controlados, pero "este fenómeno se da en cualquier circunstancia y estado". Por su parte, el PSOE denunció que "el cuidado y mantenimiento del arbolado es más que preocupante".

