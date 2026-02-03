El Hospital Macarena participa en un macroestudio oncológico europeo publicado en 'The Lancet'

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha colaborado en un macroestudio europeo sobre cáncer cuyos resultados han sido publicados recientemente en la prestigiosa revista científica The Lancet Regional Health–Europe. La investigación, de carácter multicéntrico, analiza de forma estandarizada y anonimizada datos clínicos de pacientes oncológicos de ocho países europeos, aportando una nueva visión sobre la trayectoria real de las personas con cáncer a partir de información del mundo real.

El estudio se ha centrado en ocho tipos de tumores con alta prevalencia en Europa: mama, próstata, colorrectal, pulmón, páncreas, estómago, hígado y cabeza y cuello. Los datos analizados corresponden a pacientes diagnosticados entre los años 2000 y 2019 y proceden de bases de datos que, en conjunto, incluyen información de más de 1,7 millones de personas.

La contribución del hospital sevillano ha sido coordinada por los investigadores de la Unidad de Innovación y Análisis de Datos Jesús Moreno y Alberto Moreno, junto al oncólogo Carlos Míguez, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica. El Virgen Macarena ha aportado información clínica de más de 12.000 pacientes, en colaboración con el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS).

Entre las principales conclusiones del estudio destaca la identificación de comorbilidades frecuentes previas al diagnóstico de determinados tipos de cáncer. Así, la anemia aparece de forma habitual antes del diagnóstico de los tumores gastrointestinales; la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las neumonías son comunes en pacientes que desarrollan cáncer de pulmón; mientras que la diabetes y las enfermedades hepáticas crónicas se asocian con mayor frecuencia a los cánceres de páncreas y de hígado. Estos hallazgos resultan clave para mejorar la detección precoz, identificar señales de alerta temprana y diseñar estrategias más eficaces de prevención y diagnóstico.

La investigación también pone de relieve importantes diferencias en las tasas de supervivencia según el tipo de tumor. Los cánceres de mama y próstata presentan los mejores pronósticos, con una supervivencia a cinco años situada aproximadamente entre el 75% y el 85%. En el extremo opuesto, el cáncer de páncreas continúa siendo el de peor evolución, con tasas de supervivencia a cinco años que en algunos países no alcanzan el 5%. En este contexto, España se sitúa entre los países con mejores resultados en supervivencia oncológica.

Según ha señalado Carlos Míguez, "estamos muy satisfechos con nuestra contribución a este macroestudio europeo, en el que se han analizado datos de salud de 1,7 millones de personas. Desde el Hospital Universitario Virgen Macarena hemos aportado, de manera totalmente anónima, información de 12.000 pacientes tratados por distintos tipos de cáncer". El responsable del servicio ha subrayado que este trabajo se enmarca en la estrategia del centro de generar conocimiento y evidencia científica “orientada a mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y los tratamientos de los pacientes con cáncer".

Además del Hospital Universitario Virgen Macarena y el IBiS, en el estudio han participado otros centros españoles como el Hospital del Mar Research Institute, el Instituto de Investigación Biomédica de Girona, el Instituto Catalán de Oncología y el Instituto de Investigación en Atención Primaria de Salud Jordi Gol, junto a investigadores de numerosos países europeos.