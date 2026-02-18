El Hospital de Valme logra un doble aval de calidad para su servicio de Hematología

El Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Valme ha logrado en 2025 un doble respaldo a su labor asistencial tras obtener dos certificaciones que avalan su calidad y seguridad clínica. El centro ha alcanzado el nivel Óptimo en las acreditaciones de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) y ha renovado la certificación de la Fundación CAT en Hemoterapia.

En el caso de la ACSA, el ascenso al nivel Óptimo sitúa al servicio entre el reducido grupo de hospitales andaluces que cuentan con este reconocimiento en la especialidad de Hematología. La evaluación destaca la complejidad de una unidad que desarrolla su actividad de forma integral en hospitalización, consultas externas, hospital de día, pruebas diagnósticas y laboratorio.

El informe subraya fortalezas como la apuesta por la mejora continua, visible en la integración informática de las pruebas derivadas a centros de referencia, lo que permite una trazabilidad completa de los estudios. También pone en valor la accesibilidad y los tiempos de respuesta, la intensa actividad investigadora, la implicación de los profesionales y el trabajo en equipo, así como la participación de los pacientes en la toma compartida de decisiones.

Por otro lado, la recertificación de la Fundación CAT reconoce el cumplimiento de los estándares de calidad en transfusión, terapia celular y tisular dentro del área de Transfusión. Este aval certifica que el Banco de Sangre del hospital cumple con todos los requisitos en el proceso de medicina transfusional, desde la solicitud y la muestra pretransfusional hasta las pruebas de compatibilidad, la selección de componentes, la transfusión y la hemovigilancia.

Según la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, la obtención simultánea de ambas certificaciones refleja “la madurez organizativa” del servicio que dirige Carmen Couto y su capacidad para mantener altos estándares en un contexto de elevada complejidad asistencial.

El reconocimiento llega en un momento de intensa actividad. El área de hospitalización registra cerca de 300 ingresos anuales y unas 4.500 estancias. En consultas externas se realizan alrededor de 25.000 actos médicos tanto en Valme como en los hospitales de alta resolución de Utrera y Lebrija, además de cerca de un millar de teleconsultas al año. El hospital de día supera los 2.000 procedimientos anuales.

En el ámbito de laboratorio, la unidad gestiona cerca de 1,5 millones de determinaciones al año, incluyendo hemogramas, estudios de coagulación, biología molecular o citometría de flujo, y desarrolla una destacada actividad transfusional con unos 2.200 pacientes transfundidos y 11.000 pruebas cruzadas anuales en el conjunto del área sanitaria.

Este doble reconocimiento consolida la posición del Hospital de Valme como referente regional en la atención integral de las enfermedades hematológicas y en medicina transfusional.