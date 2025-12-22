El Hospital de Valme estrena quirófanos y UCI para aliviar la presión asistencial en Sevilla Sur

Las puertas del nuevo bloque quirúrgico del Hospital Universitario de Valme se han abierto este lunes con la sensación de estar ante un cambio largamente esperado. Pasillos más amplios, quirófanos a estrenar y una UCI preparada para funcionar a pleno rendimiento han sido el escenario de la visita del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que ha inaugurado oficialmente unas instalaciones llamadas a aliviar la presión asistencial del área sanitaria Sevilla Sur.

La ampliación no es menor. Dos nuevos quirófanos y ocho camas más de cuidados intensivos que elevan la capacidad quirúrgica del hospital en más de un 15%. Mientras avanzaba por las nuevas dependencias, Sanz iba desgranando cifras que ponen contexto a la intervención. Casi medio millón de inversión y la posibilidad de realizar hasta 1.800 operaciones más al año, combinando actividad de mañana y tarde. Uno de los quirófanos estará dedicado a cirugía ortopédica y traumatológica; el otro quedará abierto al resto de especialidades.

Con esta ampliación, el hospital pasa de 11 a 13 quirófanos. Una cifra que, en palabras del consejero, responde a una realidad incontestable. "Permitirá dar respuesta al incremento de la población atendida por el Área de Gestión Sanitaria Sevilla Sur, que ha aumentado en casi 10.000 personas en cinco años", ha dicho Sanz. Y, lo que es más relevante, la demanda hospitalaria ha aumentado más de un 18%. "Una población más envejecida, más cronicidad y una cartera de servicios cada vez más compleja hacían imprescindible este paso", ha señalado.

La reorganización interna del hospital ha sido clave para encajar el nuevo bloque quirúrgico. La Unidad de Reanimación Postquirúrgica se ha trasladado y ampliado, pasando de 12 a 17 boxes individuales, ahora ubicados en la planta baja. Se mantienen, además, los ocho puestos de recuperación en sillones para la cirugía mayor ambulatoria de menor complejidad, lo que permite mantener el ritmo asistencial sin perder eficiencia.

Uno de los momentos centrales de la visita ha sido el recorrido por la segunda UCI del hospital. Un espacio que ya tuvo un papel esencial durante la pandemia y que ahora se consolida como unidad permanente para pacientes críticos. Son ocho nuevos puestos que se suman a las 14 camas ya existentes, hasta alcanzar un total de 22 boxes de UCI. "Es una mejora muy significativa para quienes más lo necesitan", ha subrayado Sanz, destacando también que este refuerzo permitirá liberar camas en Urgencias y en reanimación, reduciendo traslados a otros centros.

La intervención se completa con la modernización de la Unidad de Recuperación Post Anestésica, dotada ahora de nuevo equipamiento. Un paso más, ha dicho el consejero, "en capacidad y calidad asistencial", mientras el personal sanitario mostraba las instalaciones y explicaba su funcionamiento cotidiano.

Más inversiones y más personal

La visita al Hospital de Valme ha servido también como marco para una panorámica más amplia de las inversiones sanitarias en la provincia de Sevilla. El consejero ha incidido en que, desde 2019, la Junta ha destinado más de 171 millones de euros a infraestructuras, con proyectos ya visibles como el CARE de Los Alcores, el consultorio de Almadén de la Plata o la ampliación del centro de salud de San Juan de Aznalfarache. A ellos se suman nuevos hospitales de día y la recuperación del Muñoz Cariñanos, un edificio que llevaba más de una década cerrado.

La hoja de ruta continúa: para 2026 están previstos casi 50 millones de euros más en infraestructuras sanitarias en Sevilla, con actuaciones que van desde nuevos centros de salud y reformas hasta el helipuerto del Virgen del Rocío o el futuro centro de protonterapia.

Todo ello forma parte, según ha recordado el consejero, del mayor Plan de Infraestructuras Sanitarias de la historia de Andalucía, que solo en 2026 permitirá poner en marcha o iniciar obras en 69 nuevas infraestructuras. Para hacerlas funcionar, la provincia contará con 650 nuevos profesionales sanitarios, en un contexto marcado por la mayor ampliación de plantilla estructural de las últimas décadas y por una oferta de empleo público que mañana aprobará 10.200 plazas más.