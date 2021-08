Rechazo frontal de los hosteleros sevillanos al certificado Covid en el ocio nocturno

Indignación total. Los empresarios sevillanos del ocio nocturno están totalmente en contra de la última medida anunciada por la Junta de Andalucía para hacer frente a la pandemia en estos negocios. Consideran que la obligación de presentar un certificado Covid para acceder a dichos locales es un requisito "desproporcionado" y cuya entrada en vigor debería esperar a que la mayor parte de la juventud se encuentre vacunada. Por tal motivo, ya plantean, junto a la federación andaluza de hosteleros, recurrir a los tribunales, que acaban de darle la razón al colectivo en Canarias por limitaciones de este tipo.

El verano no está siendo nada tranquilo en la hostelería sevillana. Una época en la que el sector confiaba que podría comenzar a recuperar la ansiada normalidad. Sin embargo, los continuos contagios de coronavirus por la quinta ola han hecho trizas tales expectativas, especialmente en el ocio nocturno, que podría sumar una limitación más, cuando entre en vigor la obligación de presentar el pasaporte para acceder a dichos locales. Una medida propuesta por el comité de expertos de la Junta y a la que ahora tendrá que dar validez el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA).

La medida ha causado sorpresa e indignación en este colectivo, cuyo horario de apertura también se encuentra limitado hasta las dos de la mañana. El sector habla de "precipitación" por parte del Gobierno de Juanma Moreno, al que llevan exigiendo desde hace casi un año la creación de una mesa técnica donde se aborden las posibles soluciones antes de tomarlas. Pero, pasado este tiempo, ni se ha creado esa comisión ni las medidas establecidas son del agrado de la hostelería, que suma un descontento más desde que estalló la pandemia.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Antonio Luque, ha recordado este martes que el certificado Covid lo pidieron los empresarios malagueños del ocio nocturno "hace meses". "La medida como tal es buena, pero carece de sentido común actualmente", ha referido Luque, quien pide que no entre en vigor hasta "septiembre u octubre", cuando la principal clientela que acude a estos negocios se encuentre vacunada. "A los jóvenes se les está poniendo la primera inyección ahora, muchos no han comenzado la pauta y son muy pocos los que la tienen completada", indica José Juan Tejada, un empresario sevillano de discotecas y terrazas.

Sin sentido común y con precipitación

A esta falta "de sentido común" añaden la "precipitación" con la que se va a poner en marcha. Se anunció este lunes e iba entrará en vigor el próximo jueves, pero este martes el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha informado de que enviaran la propuesta al TSJA para que valore su aplicación. Los empresarios estaban esperando que la medida se publicara en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para saber "qué hacer".

Tejada también recuerda que cuando los compañeros malagueños pidieron que el certificado Covid fuera obligatorio para entrar en discotecas y terrazas, tal medida debía ir unida a la derogación de las limitaciones vigentes en el sector: restricción horaria, de aforo y de uso de ciertas zonas, como las barras y la pista de baile. En este sentido, la patronal hostelera sevillana aboga por que, una vez que los clientes han demostrado que están libres del virus, puedan disfrutar al completo del servicio que allí se presta y que los locales permanezcan abiertos "hasta las seis o la siete de la mañana, según la licencia de apertura que posean".

Por todos estos motivos "y ante los continuos impedimentos que venimos sufriendo", la patronal sevillana tiene puestas sus miras en la federación andaluza que defiende los intereses del sector, cuyos abogados ya se plantean emprender el mismo camino de los empresarios del ocio nocturno canario, que han ganado la batalla judicial al gobierno autonómico del archipiélago, que también fijó la obligación del certificado Covid para entrar en los locales. La Junta se ha adelantado a esta maniobra y ha optado por consultar antes con el Alto Tribunal andaluz, para evitar lo ocurrido en las islas.

Para Luque, además, el anuncio de esta medida vuelve a poner al sector "como culpable" de los contagios, cuando la realidad "es bien distinta". "La quinta ola que ahora sufrimos se debe a la botellona, que se origina cuando cierran nuestros locales, de ahí la necesidad de que el ocio nocturno, donde se cumplen las medidas de seguridad, permanezca abierto más horas", ha añadido el representantes de los hosteleros sevillanos, que abunda en que esta nueva "restricción" va a apartar a la clientela de acudir a dichos establecimientos. "Si un joven no está vacunado, no se va a gastar dinero en hacerse una PCR para pasar sólo dos horas en una discoteca. No le compensa", advierte.

El peligro está en las botellonas

Y a ello añade otro dato a tener en cuenta: "Las Islas Baleares ha sido la comunidad con más contagios de Covid en mayo y junio, con los conocidos megabrotes que allí se originaron cuando el ocio nocturno estaba cerrado. ¿A qué se debió? Pues a las botellonas y las fiestas privadas que los jóvenes organizaban cuando los bares echaban la persiana". Para Tejada la nueva medida de la Junta vuelve a convertir a los responsables y trabajadores de estos negocios en "policías".

Según este empresario, el verano de 2021 está siendo "peor" que el de 2020, cuando las restricciones no comenzaron hasta mediados de agosto. Ahora, sin embargo, se ha interrumpido la "desescalada" que, como recuerda Luque, el sector hostelero pactó con la Junta a mediados de mayo. "En función de ese plan, a finales de julio ya tendríamos una actividad más o menos normalizada, pero la realidad resulta bastante distinta, pues nos encontramos en agosto y con más restricciones, con más piedras en el camino", lamenta el presidente de la patronal.

Luque subraya que en dos meses, desde que las limitaciones en el sector fueron más laxas, la hostelería sevillana ha generado 12.500 contrataciones, por lo que con esta cifra se convierte en uno de los sectores que más empleo crea en la provincia, motivo por el cual exige "mayor respeto" por parte de los políticos y que la Junta "nos deje de hacer culpables de la pandemia".

Tejada añade otro dato preocupante. La última medida del Ejecutivo autonómico podría acarrear consecuencias negativas al empleo, al perder clientela. Por cada discoteca, se generan ingresos para "40 o 50 familias", una inyección económica que, según la asociación de hosteleros, ahora menguaría radicalmente.