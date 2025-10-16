Los hosteleros se incorporan a la estructura de la nueva Dirección General de Turismo de la Junta de Andalucía

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha anunciado que el próximo Consejo de Gobierno aprobará el decreto de modificación de la Consejería, que incorporará formalmente la hostelería a las dos direcciones generales competentes en materia turística.

Así lo ha anunciado durante su intervención en la inauguración en Sevilla del II Congreso Nacional de Hostelería del Ocio, una cita que ha contado con el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida; el presidente de Hostelería de Andalucía, Javier Frutos, y el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Alfonso Maceda, entre otros.

Durante su intervención, Bernal ha destacado que Andalucía no puede entender su liderazgo turístico sin la fuerza de la hostelería, desde los hoteles hasta los restaurantes, desde los alojamientos rurales hasta las terrazas y espacios de ocio, la hostelería forma parte esencial del modelo turístico andaluz.

Para el consejero, la hostelería es el sector que contribuye a la felicidad, de ahí la importancia de su incorporación a la Consejería. “Damos un paso importante: reconocer institucionalmente al sector, darle un espacio propio dentro de la propia Consejería, y dotarla de una estructura más cercana, más preparada y con mayor capacidad de atención y respuesta a las necesidades de la hostelería”, ha detallado.

En los últimos meses hemos colaborado estrechamente con la Consejería de Turismo en diferentes reuniones de co-gobernanza para poder incorporar nuestro sector a la estructura de la Dirección General de Turismo y estamos muy satisfechos de poder continuar trabajando juntos en estrategias para el desarrollo y la promoción del turismo en Andalucía”.

El anuncio ha tenido lugar en el marco de Hostelocio, II Congreso Nacional de Hostelería del Ocio organizado por la Federación Andaluza de Hostelería en colaboración con Hostelería de España y la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia. La II Edición del Congreso de Hostelería del Ocio se celebra en Sevilla y ha reunido a profesionales del sector y responsables de administraciones públicas para dar a conocer las propuestas más innovadoras, acercarnos a las últimas tendencias de consumo, los nuevos modelos de negocio y las oportunidades y retos que afronta el sector de la hostelería y el ocio.