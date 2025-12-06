Los hosteleros protestan por la "desproporcionada" retirada de veladores del centro de Sevilla por el Plan municipal de Navidad

Como ocurrió el año pasado con la retirada de veladores por la Magna, o los anteriores por la retiradas de veladores en zonas de alta afluencia de público en Navidad, la patronal de hosteleros ha mostrado su oposición a las medidas incluidas en el Plan de Navidad del Ayuntamiento de Sevilla, que entre otras cosas ordenan la retirada de veladores durante un mes completo en numerosas calles y plazas del casco histórico. La Asociación considera que eliminar totalmente el servicio de terraza durante un mes, incluyendo los días laborables de menor afluencia, constituye "una medida desproporcionada que afectará gravemente a la actividad económica de bares y restaurantes, muchos de los cuales dependen de sus terrazas para mantener la viabilidad de sus negocios".

Incluso relacionan la adopción de estas medidas con el conflicto entre el Ayuntamiento y la Policía Local. En el comunicado emitido por la patronal hostelera advierten que el "conflicto actual que mantiene el consistorio con Policía Local, no puede afectar al normal desarrollo de la actividad de los bares y restaurantes de Sevilla".

No sólo están restringidas las terrazas en la Plaza de San Francisco con motivo de la proyección del mapping navideño, sino que se prohibe, además, la instalación de veladores en todas las calles y plazas aledañas, "lo que impedirá a los establecimientos ofrecer servicio de cenas al aire libre, independientemente del día de la semana y sin tener en cuenta el nivel real de afluencia de público", indican los hosteleros.

Se vuelve a quejar la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia de lo mismo que el año pasado durante la Magna, la falta de comunicación del Ayuntamiento con los hosteleros. "Carece de toda lógica comunicar estas restricciones el mismo día del inicio de su implantación dando al traste con todas las previsiones hechas por el sector y las reservas realizadas por numerosos clientes en los establecimientos afectados", indican desde la asociación profesional.

"No comprendemos qué, tras haber existido un diálogo y un entendimiento entre ambas partes para la planificación de la campaña navideña, ahora se apliquen sin previo aviso esta serie de medidas lo que constituye en una auténtica falta de respeto para todos los profesionales del sector", añaden.

Aunque los hosteleros destacan que la seguridad "es prioritaria, especialmente en fechas de gran concentración de visitantes", insisten en que la Navidad "es también una época esencial para el disfrute social, en la que miles de sevillanos y turistas eligen las terrazas para reunirse con familiares y amigos". El sector hace un llamamiento al Ayuntamiento de Sevilla para reconsiderar estas restricciones y "buscar soluciones equilibradas que garanticen la seguridad sin poner en riesgo la estabilidad de cientos de empresas y empleos vinculados a la hostelería".