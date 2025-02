Los hosteleros de Sevilla califican como "timo" la propuesta del alcalde de los tanques a la calle

Los hosteleros de Sevilla han mostrado su decepción con el gobierno de Sanz por la última reunión de la Comisión de Veladores, cuando los empresarios abandonaron el encuentro al aceptar solo una de las alegaciones presentadas al texto presentado por el Ayuntamiento. "No fue una chulería, simplemente decidimos irnos porque no se nos tuvo en cuenta. Somos el gremio más fuerte como negocio en Sevilla, generando 50.000 empleos", aseguró Alfonso Maceda, presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla. "Llevamos meses de negociociones en los que el gobierno municipal ha atendido nuestras peticiones, hasta ahora", continuó.

La única de las alegaciones de los hosteleros aceptada fue la introducción de las mesas rectangulares en la ordenanza, puesto que solo estaban las redondas y cuadradas. Una cuestión menor muy lejos de las establecidas como "líneas rojas" por este gremio: reducir la vía de paso del 1,80 metros establecido en el borrador al 1.50 y el régimen sancionador, que el documento establece en hasta 120.000 euros y ellos proponen reducir hasta los 1.800 euros en una primera sanción e ir elevando la cuantía, "pero la retirada de licencias debe ser solo en caso muy graves".

Alfonso Maceda ha sido rotundo. "Actualmente tenemos una decepción total con el gobierno del PP. Íbamos de la mano y ya no es así", afirmó. Desde la asociación de hosteleros de Sevilla han llamado al resto de grupos políticos a no aprobar la ordenanza en el pleno porque calculan que se perderán el 40% de veladores y hasta 8.000 puestos de trabajo. El presidente de los hosteleros no descartan medidas de presión si la ordenanza sale adelante, aunque admiten que están dispuestos a dialogar con el gobierno municipal.=