Al límite. Los hoteles sevillanos alzan la voz tras nueve meses sin apenas ingresos y varios intentos por mantener abiertos los establecimientos. A pesar de que la movilidad entre las provincias andaluzas ya está autorizada estos días de Navidad, la situación apenas ha cambiado y en estos momentos, según los datos de la Asociación de Hoteleros de Sevilla, el 60% de los establecimientos permanece cerrado.

El resto de los hoteles trabaja a pérdidas, sin cubrir costes. De hecho, éstos son negocios que pertenecen a cadenas hoteleras, donde se barajan otros criterios para mantener su posicionamiento y se equilibra la caída de ingresos, o bien a empresas de gestión familiar donde es más fácil también amortiguar los costes.

La patronal está ultimando un informe contundente que refleje con datos la grave situación actual, que dará a conocer este próximo lunes, según explica su presidente, Manuel Cornax. Una opción es solicitar ayuda también al Ayuntamiento de Sevilla para que estas empresas puedan mantenerse a flote mientras mejora la situación, una petición que estudiará el gobierno municipal. Ayuntamientos como el de Fuengirola hace ya dos meses que fijaron ayudas directas para los hoteles y comunidades autónomas como Cataluña también han iniciado ya esta vía de auxilio para los titulares de establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campings y negocios de turismo rural.

Al igual que las agencias de viajes, que están en una situación dramática, los hoteles han quedado excluidos del paquete de ayudas arbitradas por la Junta de Andalucía para pymes y autónomos de la hostelería o el comercio.

La situación en Sevilla no se diferencia mucho de la impuesta a nivel nacional. Según los datos de patronal española, el 85% de los hoteles están cerrados y los abiertos no superan el 15% de ocupación. El sector no confía en recuperar cierta normalidad antes del verano de 2021, a pesar de los anuncios sobre la vacuna, que presentan un nuevo horizonte. Y el primer semestre del año se pinta negro. A nivel nacional, el sector pide que se sigan manteniendo los ERTE y las exenciones, pero también que se establezcan otros mecanismos de ayuda directa para que estos negocios no cierren masivamente antes del verano que viene.

El hotel Alfonso XIII es una excepción. Cerró sus puertas como muchos otros hace un mes y ha reabierto esta semana con ofertas y servicios pensados para el turista más local. También lo ha intentado el hotel Doña María, uno de los más emblemáticos del centro histórico, con resultado negativo. "No estamos dispuestos a bajar las tarifas a precio de pensión y pensamos que si en un par de semanas esto no levanta tendremos que cerrar hasta marzo", comenta su director, Manuel Domínguez.