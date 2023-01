Firma de servicios mínimos y protestas: así arranca el primer día de huelga de los médicos de Primaria en Sevilla

Los médicos de Atención Primaria han pasado a la acción. La "sobrecarga" diaria de la agenda de pacientes, la "precariedad" y los "bajos sueldos" han desatado un terremoto en la sanidad pública que este viernes tendrá una nueva réplica. La de mayor dimensión a la que se puede llegar: una huelga indefinida. "Es la huelga del deterioro de la sanidad pública, en general, y de la Atención Primaria, en particular. Llevamos mucho tiempo hablando de esto y la pandemia ha sido la puntilla. No sólo es lo que se habla, es lo que está viviendo la población en su día a día", advierte Fernando Ramírez, vicepresidente regional del Sindicato Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP).

En Sevilla, el seguimiento ha arrancado de forma "dispar", con la "firma de los servicios mínimos" en los centros de salud, según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al sindicato convocante, que recoge el testigo de la plataforma Basta Ya, que canalizó las reivindicaciones y protestas de los sanitarios el 2017 y 2018, tras la gran crisis que provocó graves recortes en la sanidad pública y que carece de representación en la provincia de Sevilla. Se miran en lo que está pasando en otras comunidades. Madrid, que suma más de un mes de huelga; Extremadura o Valencia, donde también está convocada la huelga: o Cantabria, donde se llegó un acuerdo con el Gobierno a los diez días, Murcia o Aragón, también desconvocadas tras una negociación. Abogan por que "la sanidad tiene que salir de la guerra política".

Así todo, los sevillanos que este viernes tengan una cita programada con su médico en el centro de salud pueden encontrarse tres situaciones: que directamente no esté ni se le espere, que el facultativo de guardia no le atienda a menos que el motivo de su consulta sea urgente o, por el contrario, que la huelga se quede sin impacto y la jornada transcurra sin incidencias. Tres escenarios posibles que son el resultado del único acuerdo al que los convocantes han conseguido llegar con el SAS: los servicios mínimos. Hasta el momento es la única "negociación" que ha habido entre el Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP) con la Administración. Los mismos se traducen en el 40% en consultas ordinarias y el cien por cien en las urgencias.

Desde el organismo convocante subrayan que en Sevilla "se están firmando los servicios mínimos", sin que de momento se pueda hacer previsión del impacto que tendrá este movimiento en el día a día de los centros de salud. Según la Consejería de Salud, sólo un médico habría secundado este paro en Sevilla, que ascendería a 69 facultativos en toda la comunidad de un total de 2.529 que están en el turno de mañana, es decir, un seguimiento del 2,73%.

Las razones del paro

"No queremos hacer daño, pero esto es un grito de alerta", señala Carmen González, presidenta del sindicato. "Llevamos décadas trabajando con una falta intolerable de tiempo y recursos. No nos permiten hacer nuestro trabajo bien, ni nuestro perfil profesional completo. El médico no está sólo para pasar consulta a demanda, es mucho más y además lo hacemos a destajo y sin tiempo", insiste.

Para Fernando Ramírez, la continuidad del paro indefinido depende "de los que hasta ahora no se ha conseguido". Esto es poder reunirse con la consejera de Salud, Catalina García, para poder exponerle unas reclamaciones que, indica, "ya tiene sobre su mesa". El SMP pide, por su parte, disculpas a los usuarios por los inconvenientes que se les pueda causar con estas movilizaciones, y ha confiado que estas "redunde en beneficio de todos y sirva para que tengamos una Atención primaria de la que de verdad nos sintamos orgullosos y nos sirva para ayudar a cuidar y recuperar la salud de muchos andaluces".

El Sindicato Médico de Primaria cuenta con el apoyo de UGT, que se sumó este jueves a este movimiento, a fin de visibilizar la mala situación que está viviendo la sanidad pública en la región y especialmente en el ámbito de los centros de salud. Y también con el de plataformas ciudadanas, según indica Ramírez, como la Marea Blanca.

Con todo, el paro está sobre la mesa desde hoy en todos los centros de salud de Andalucía. El servicio funcionará con unos servicios mínimos que no afectan a las Urgencias y a pacientes con patologías graves, que estarán al 100% cubiertos. "En los consultorios que haya hasta tres médicos, se quedará uno. Y en el resto se ha calculado tantos médicos necesarios para pasar un 40% de las agendas diarias (1 de cada 3 o médicos, aproximadamente)", informa el sindicato.

"El objetivo de la huelga es decir que estamos aquí, que los médicos de Primaria estamos hartos, que tenemos unos problemas gravísimos, que se sienten con nosotros y que entre todos se pueda solucionar. No queremos hacer daño, es un grito de alerta. Sentaos con nosotros, negociad", reivindica la presidenta del colectivo sindical, que ya está planeando una concentración ante los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla para el próximo sábado 28 de enero.

A esta huelga indefinida se le sumará, por ahora, un paro de 12 horas convocado por el Sindicato Médico para el próximo 27 de enero.

"Ruta" de concentraciones de CCOO

El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla también ha decidido dar un golpe sobre la mesa ante la situación "crítica" de la Atención Primaria. Su movilización será a base de concentraciones por distintos centros de salud de la provincia, en las que, aseguran, cuentan con el apoyo de colectivos vecinales que se unirán a las mismas. La primera ha tenido lugar este viernes en el centro de salud de La Plata en la capital. Un grito ante la "desesperación" y el "hartazgo" de usuarios y profesionales.

Para su delegado provincial de la rama sanitaria, Juan José Limones, "no es de recibo centrar las protestas sólo en el colectivo médicos". "Nos faltan profesionales de todas las categorías ", remarca.

Limones enumera el porqué de esta "ruta de concentraciones" convocada por el sindicato: "la dificultad para acceder a citas médicas tanto presenciales como telefónicas; la falta de personal de todas las categorías; o la saturación en los centros de salud que está repercutiendo en las urgencias hospitalarias": "Necesitamos más profesionales", sentencia Limones, que insiste en que "no parece razonable que en la bolsa de contratación temporal del SAS no aparezcan los profesionales titulados antes de 2020. "Esto está dando lugar a la fuga de muchas personas graduadas en enfermería, personal técnico especialista o TCAE, entre otros", destacan. Igualmente, CCOO ha manifestado que el SAS "desarrolla una pésima gestión de recursos humanos y que 12.000 profesionales con contratos temporales están en la cuerda floja".

Mientras tanto, desde la Consejería de Salud y Consumo ya se ha dado un primer paso y ha convocado para el próximo día 26 una una Mesa Sectorial a la que han sido convocado los sindicatos para hablar de Atención Primaria. "Todo estamos de acuerdo en que lo que hay que mejorar es la calidad asistencial y las condiciones de trabajo de los profesionales de primaria y en eso estamos trabajando", ha subrayado la titular de Salud, Catalina García.