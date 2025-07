Ibai Llanos convierte Sevilla en un ring de boxeo internacional

En los últimos años, Sevilla se ha habituado a albergar eventos de proyección internacional, reforzando su posición como ciudad anfitriona de primer nivel. A la Cumbre de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo, que se celebró ya hace cerca de un mes y reunió a líderes políticos mundiales, le recoge el testigo ahora La Velada del Año 5.

Esta cita, organizada por el popular creador de contenido Ibai Llanos, reunirá este sábado 26 de julio a más de 80.000 espectadores en el Estadio de la Cartuja y será seguida por más de 3 millones de espectadores en plataformas digitales. Todo ello, además, con un dispositivo técnico comparable con el de una final de Champions League. Una vez más, la capital demuestra su potencial para acoger citas de alto impacto.

En este contexto, la proyección del Estadio de la Cartuja, que será una de las sedes del Mundial de fútbol 2030, parece no tener límites. Este recinto ha experimentado recientemente la que quizás sea su reforma más ambiciosa desde su inauguración en 1999. Las obras, iniciadas en julio de 2024 y concluidas en abril de este año, han incrementado su capacidad hasta los 70.000 espectadores mediante la construcción de una nueva grada bajo la rasante actual. Gracias a ello, se ha consolidado como el tercer estadio con mayor aforo de España, solo por detrás del Santiago Bernabéu y el Camp Nou.

No es casual que el recinto hispalense se haya convertido en un imán para grandes eventos. Más allá de los conciertos multitudinarios, su infraestructura renovada lo posiciona como una plataforma idónea para acontecimientos de escala internacional. Y cuando parecía que ya había sido testigo de algunos de los eventos más relevantes del panorama deportivo, Ibai Llanos ha irrumpido para superar todas las expectativas con la celebración de La Velada del Año 5.

Audiencias millonarias y crecimiento exponencial

El streamer y creador de contenidos Ibai Llanos es el creador de 'La Velada del Año' / EFE

Esta cita, que combina deporte, espectáculo y cultura digital, tiene un enorme arraigo entre las generaciones más jóvenes por su innovador formato y la popularidad de sus protagonistas. La Velada del Año es una competición de boxeo amateur entre creadores de contenido, streamers y celebridades de internet, nacida en 2021 como una propuesta casi experimental en el WiZink Center de Madrid. Aquel primer intento, aunque modesto en asistencia, reunió a más de 1,5 millones de espectadores en la plataforma Twitch, demostrando un potencial que no ha dejado de crecer desde entonces. Tras pasar por el Pabellón Olímpico de Badalona, el Metropolitano y el Santiago Bernabéu, este año el evento pisa con fuerza el sur de España, con Sevilla como protagonista.

En su cuarta edición, celebrada en julio de 2024 en el Bernabéu, La Velada del Año congregó a más de 70.000 asistentes y alcanzó una audiencia récord en Twitch con 3,8 millones de espectadores simultáneos, superando los 3,4 millones del año anterior. En total, 15 millones de personas a nivel internacional se conectaron al menos una vez al directo. Además, el impacto en redes sociales fue rotundo, con 20,4 millones de interacciones solo en el mismo día del evento. Con estos precedentes de cifras millonarias y presencia digital, todo parece indicar que Sevilla estará en el centro del mapa mundial del entretenimiento online.

Un evento que trasciende el boxeo

Para la edición de 2025, se espera incluso superar esas marcas. Con un montaje 360º en torno a un ring central, la organización prevé llenar completamente tanto las gradas como la pista, alcanzando un aforo superior a los 80.000 asistentes. Las entradas ya están totalmente agotadas, y se espera que miles de espectadores lleguen desde diversas partes de España e Hispanoamérica, lo que impulsará la ocupación hotelera, la actividad hostelera y el transporte público en la ciudad. La Velada del Año 5 será también la primera edición nocturna, desarrollándose entre las 20:00 y las 3:00 horas.

El éxito de este evento se sustenta en varios pilares: la participación de personalidades populares del entorno digital entre los jóvenes, la intensidad de los combates, la presencia de actuaciones musicales de primer nivel y, sobre todo, la retransmisión gratuita y en abierto a través del canal de Twitch de Ibai Llanos. Esta última característica convierte a La Velada del Año en una experiencia colectiva, sin barreras de entrada, que posiciona a la comunidad digital en coprotagonista del espectáculo. Twitch, más que una simple plataforma de emisiones en directo, actúa como el estadio virtual del siglo XXI, donde la audiencia global se conecta, comenta, comparte y participa en tiempo real.

Y es que desde la pandemia, Ibai Llanos se ha consolidado como una figura central del entretenimiento digital global, trascendiendo los límites de Twitch para convertirse en un referente multigeneracional. Aunque el proyecto de La Velada del Año nació en España, su impacto actual es decididamente internacional, con una presencia creciente de creadores latinoamericanos, y una audiencia cuyos principales segmentos —más del 42% tiene entre 18 y 24 años— se identifican con el lenguaje y los códigos del evento.

Siete combates y actuaciones musicales

Los siete combates confirmados para la edición en Sevilla reflejan esa diversidad y alcance: Peereira vs Rivaldios, Perxitaa vs Gaspi, Abby vs Roro, Andoni vs Carlos Belcast, Alana vs Ari Geli, ViruZz vs Tomás Mazza y el plato fuerte, The Grefg vs Westcol. A este cartel se suma una potente propuesta musical: Aitana, Melendi, Myke Towers, Grupo Frontera, Eladio Carrión, De La Rose, e incluso Los del Río, que aportarán el toque sevillano a esta noche única.

Aitana será una de las artistas que cantará durante el evento / EFE

La expectación se ha mantenido alta desde marzo, cuando se anunciaron los combates. Desde entonces, los participantes han compartido su preparación física y mental en redes sociales, generando millones de visualizaciones y alimentando el entusiasmo colectivo. Cada publicación, cada vídeo de entrenamiento, cada avance, construye una narrativa coral que culminará en Sevilla.

Gran despliegue técnico y audiovisual

Pero La Velada del Año 5 será mucho más que un directo en Twitch o una cita multitudinaria en un estadio: se trata de una mega producción al nivel de una final de Champions League. El dispositivo técnico que la respalda encuentra pocos precedentes: más de 1.000 profesionales, 36 cámaras, 45 tráilers, 4 cámaras superlentas, grúas telescópicas, travelling motorizado, steadycams y una Skycam suspendida sobre el ring. La señal se controlará desde una megacentral de realización, con tres equipos simultáneos encargados de los combates, la música y la integración de ambos espectáculos.

La producción contará con ocho mesas de sonido, más de 90 intercoms inalámbricos, 1.100 aparatos de iluminación, 300 cajas de sonido y casi 1.000 metros cuadrados de pantalla LED.

El montaje incluirá 1.500 metros cuadrados de planchada, torres de hasta 24 metros de altura, y una infraestructura eléctrica de más de 1.500 metros lineales de cableado y un consumo de casi 1.000 amperios.

Este despliegue, unido al magnetismo de los protagonistas y la potencia de la plataforma de emisión, transformará a Sevilla no solo en la capital del streaming, sino en epicentro global del entretenimiento digital durante una noche para el recuerdo. La ciudad se consolida así como referencia internacional en la organización de eventos de nueva generación, capaces de movilizar audiencias millonarias, romper récords de participación y dejar una huella económica y mediática sin igual.