El ICAS aspira a captar 1,1 millones en patrocinios para el espectáculo navideño del río

El Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS) ha anunciado oficialmente la convocatoria de patrocinio para la tercera edición del Espectáculo de luz, sonido y puesta en escena en el Río Guadalquivir, conocido como Navigalia, centrado en el entorno del Muelle de la Sal, como parte de su programa de actividades navideñas 2025-2026. El Ayuntamiento busca 1,1 millones de euros en patrocionios en metálico que van desde los 5.000 a los 100.000 euros.

El evento, que se desarrollará entre el 18 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, es la tercera edición de un formato que ya ha tenido gran acogida en temporadas anteriores con los espectáculos titulados Navigalia, la Magia está en el río y Navigalia, el rescate de la Navidad. El ICAS busca ofrecer un nuevo espectáculo capaz de transformar el río Guadalquivir, utilizando la zapata de Triana y la lámina de agua como un "espectacular y asombroso lienzo expositor". El desarrollo escénico tendrá lugar en la zona delimitada por el paramento zapata de la calle Betis, el Muelle de la Sal y el Puente de Isabel II.

El espectáculo consistirá en proyecciones, luz, sonido y performance, desarrolladas a lo largo de cinco sesiones diarias, con una duración mínima estimada de 18 minutos cada proyección. La temática girará en torno a la celebración y conmemoración de las fiestas navideñas en Sevilla, incluyendo referencias a efemérides o aniversarios de acontecimientos o personajes históricos sevillanos, y buscando ser un vehículo de valores humanos universales como el respeto, la honestidad, la empatía y la libertad.

Se prevé que el evento tenga una repercusión tanto nacional como internacional, con una afluencia de público asistente estimada en más de 150.000 personas a lo largo de toda la temporada navideña.

El objetivo del contrato del ICAS es seleccionar a las entidades (personas físicas o jurídicas) patrocinadoras, cuya aportación económica se destinará íntegramente a financiar el coste necesario para el desarrollo del espectáculo. El importe máximo total de los patrocinios aceptados será de 1.100.000 euros.

Las entidades interesadas en concursar al patrocinio tienen un plazo de 10 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Tablón de Edictos Electrónicos del Ayuntamiento de Sevilla para presentar su proposición.

Los criterios de selección del patrocinador se basan, en orden de prelación, en: la mayor cuantía económica ofrecida (hasta completar el presupuesto máximo), la fecha más temprana de la solicitud y, en caso de empate, el sorteo.

De 5.000 a 100.000 euros

El ICAS ha establecido cuatro niveles de patrocinio con sus correspondientes contraprestaciones:

Patrocinador Bronce (de 5.000 a 10.000 euros). Denominación: Colaborador Oficial del Espectáculo de Navidad del ICAS. Entrre las contraprestaciones están la mención del logotipo de la entidad en la página web oficial de la Navidad del Ayuntamiento y del ICAS con enlace a su sitio web. Agradecimiento público en los programas. o Posibilidad de incluir pequeño material promocional de la entidad en la bolsa de bienvenida o la inclusión del logotipo en la cartelería general del evento (en tamaño reducido).

Patrocinador Plata (de 10.000 a 20.000 euros). Denominación: Patrocinador oficial de Espectáculo de Navidad del ICAS. Contraprestaciones: (además de las del nivel Bronce): Mayor visibilidad del logotipo en la página web y en los programas. Mención destacada en las comunicaciones de prensa. Posibilidad de incluir material promocional en bolsa de bienvenida. O mención en redes sociales.

Patrocinador Oro (de 20.000 a 50.000 euros). Denominación: Patrocinador principal del Espectáculo de Navidad del ICAS. Contraprestaciones: (además de las del nivel Plata): Presencia destacada del logotipo de la entidad en todos los materiales de promoción del festival (cartelería, web, programas, etc.). Menciones especiales en los discursos de presentación y clausura del evento. Oportunidad de incluir publicidad en el programa. O posibilidad de tener presencia de marca en el recinto del espectáculo.

Patrocinador Platino (de 50.000 a 100.000 euros). Denominación: Socio estratégico del Festival del Espectáculo de Navidad del ICAS. Contraprestaciones: (además de las del nivel Oro):Máxima visibilidad del logotipo y mención como socio estratégico en todos los materiales y comunicaciones. Presencia destacada en el photocall y otros espacios de visibilidad preferente.Posibilidad de incluir publicidad a página completa en el programa de navidad. Reconocimiento especial en la página web y redes sociales. Posibilidad de realizar activaciones de marca específicas durante el desarrollo del programa de navidad del ICAS.

Los retornos esperados para los patrocinadores incluyen visibilidad de marca, asociación con un evento cultural de prestigio en Sevilla, y oportunidades de networking. El nivel Platino específicamente ofrece posicionamiento como "un actor clave en el apoyo a la cultura en Sevilla" y oportunidades de relaciones públicas de alto nivel.