Horas a las que más puede llover en Sevilla hoy
Un día de lluvia en octubre en Sevilla.
Un día de lluvia en octubre en Sevilla. / José Angel García

Las imágenes de la lluvia este miércoles en Sevilla

La alerta naranja por lluvia mantiene los parques cerrados en Sevilla por precaución

El tiempo en Sevilla en directo: Activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por lluvias intensas en la Sierra Norte y la campiña sevillana desde la medianoche hasta las 21:00 horas de este martes tras la gran acumulación de lluvias esta madrugada así como esta mañana. El temporal ha dejado estampas peculiares en Sevilla que se ven en en estas fotografías.

