Las imágenes de la lluvia este miércoles en Sevilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por lluvias intensas en la Sierra Norte y la campiña sevillana desde la medianoche hasta las 21:00 horas de este martes tras la gran acumulación de lluvias esta madrugada así como esta mañana. El temporal ha dejado estampas peculiares en Sevilla que se ven en en estas fotografías.
1/24Un día de lluvia en octubre en Sevilla./José Ángel García
