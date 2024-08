Las ingenierías impugnarán el encargo del puente de la SE-40 a Ineco

El sector de las ingenierías consultoras del país, agrupadas en las patronales andaluza (ASICA) y nacional (CIES) que dirige Ignacio Sánchez de Mora, se prepara para la impugnación del encargo ministerial del proyecto constructivo del puente de la SE-40 sobre el río Guadalquivir a la empresa pública Ineco por un importe superior a los 11 millones de euros.

El colectivo reacciona así tras anunciar el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, lo que adelantó este periódico a principios de junio: que el Ministerio de Transportes ha encomendado a la empresa pública la contratación de la redacción de los proyectos constructivos del puente para el tramo de la autovía metropolitana entre Dos Hermanas y Coria del Río, al objeto de salvar el cauce del Guadalquivir. La novedad de este encargo es la cuantia económica superior a 11 millones, avanzada ayer por la Cadena Ser.

Toscano destacó que “estamos ante una muy buena noticia, ante una información muy relevante para Sevilla, para su área metropolitana y para el conjunto de la provincia”. El proyecto “se inicia desde ya y además contará con empresas del sector de la ingeniería para colaborar en más del 60 % de su elaboración. Por lo tanto, se combinará la experiencia y el conocimiento del sector tanto público como privado”, dijo el subdelegado.

Los servicios jurídicos del gremio de las ingenierías están a la espera de que se publique el encargo a Ineco para analizarlo. El sector propondrá a otras organizaciones empresariales que se adhieran a la impugnación, explicó ayer su presidente.

Ignacio Sánchez de Mora, presidente de las patronales nacional (CIES) y andaluza (ASICA) de los ingenieros consultores / D.S.

El Ministerio dice que con este encargo directo se agilizan los trámites para empezar la obra en 2026. Según explicó Toscano, la primera actuación de Ineco será licitar “de forma inminente” dos contratos; uno para el cálculo estructural y diseño de detalle a nivel de proyecto constructivo del puente con un presupuesto de 3,6 millones; y otro para la supervisión dinámica extraordinaria de los dos proyectos de construcción, que debe hacer un equipo independiente al de la redacción de los proyectos de construcción, por más de 1,92 millones de euros.

Según el subdelegado, Ineco cooperará con otras compañías especializadas en geotecnia y en estructura bajo la fórmula de los acuerdos marco ya existentes, mediante una campaña de geotécnica de campo y ensayos de laboratorio, por unos 800.000 euros; y para el cálculo de las estructuras viarias, principalmente del enlace de Coria del Río (A-8058) y conexiones con los viaductos del puente principal, por unos 700.000 euros.

El objetivo, precisó Toscano, es redactar tres proyectos constructivos que permitan levantar sobre el terreno un viaducto principal de 1.800 metros de longitud, con un vano principal de 366 metros y dos de compensación de 180 metros de luz cada uno; dos viaductos de aproximación (Este y Oeste); las estructuras del enlace de El Copero (4 viaductos y un paso inferior) y del enlace A-8058 Palomares y Coria del Río (10 viaductos), y una pasarela ciclista de 400 metros de longitud y un vano central de 40 metros que cruza la autovía.

La queja de las ingenierías

El sector de las ingenierías se opone a que el Ministerio prescinda de una licitación pública del proyecto. “Es un hecho que las empresas españolas especializadas en puentes limitarán su capacidad exportadora. Recordamos que Ineco ya es la empresa de ingeniería civil más grande de España (con una cartera de pedidos de 800 millones de euros según Alimarket), algo impropio de una economía de mercado y que está generado un daño irreversible en el sector de la ingeniería en España”, lamenta Sánchez de Mora.

El gremio subraya que “Ineco no aporta valor al puente; se convierte en un intermediario caro bajo la excusa de un supuesto ahorro de plazos. Y digo supuesto porque las subcontrataciones que realice Ineco están sometidas íntegramente a Ley de Contratos del Sector Público, mismos plazos y procedimientos. Y digo caro porque el Ministerio encarga por 11 millones sobre la tarifa de Ineco y esta empresa pública no le ofrecerá ninguna baja que sí obtendría del mercado privado. ¿Qué porcentaje cargarán al Ministerio por su intermediación?”, se pregunta.

El gremio añade que la urgencia de este encargo “no es coherente” con la gestión estatal que se ha llevado a cabo durante décas para construir el histórico del paso sur de la SE-40.

Las ingenierías avisan de que por ahora no se ha publicado este encargo como corresponde. “El encargo no ha sido publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Hace semanas que escribí, como presidente de CÍES al secretario de Estado por este asunto y no he recibido respuesta alguna. Es un hecho que desprecian al sector privado. Sin embargo, algunos medios de comunicación disponían de todo tipo de detalles desde el Ministerrio de Transporte”, lamenta Sánchez de Mora.

El sector concluye que es imposible que el Ministerio pueda dar participación al sector privado en el 60% del proyecto porque “la Ley de Contratos del Sector Público limita la subcontratación al 50% (artículo 32)”.