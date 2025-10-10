Inscríbete en la jornada 'Mujeres líderando nuevos retos en las estrategias para el progreso en la salud'

El próximo miércoles 15 de octubre, Sevilla acogerá una cita para quienes creen en el papel transformador de la mujer en la ciencia y la sanidad. Bajo el título “Mujeres liderando nuevos retos en las estrategias para el progreso en la salud”, el encuentro reunirá a investigadoras, gestoras hospitalarias y representantes de asociaciones de pacientes para debatir sobre los avances y desafíos que marcarán el futuro del sistema sanitario andaluz.

La jornada se celebrará en el Hotel NH Collection Sevilla (Av. de Diego Martínez Barrio, 8) a partir de las 9.15 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Es imprescindible confirmar asistencia en comunicacion@grupojoly.com o en el teléfono 902 30 60 95.

El evento arrancará con la bienvenida de Dña. Áurea Morillo, secretaria general de Salud Pública en I+D+i de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, y contará con dos mesas redondas que subrayarán la relevancia del liderazgo femenino en la salud y del talento femenino en los ámbitos de la investigación, la innovación y la atención al paciente.

La primera mesa, titulada “Investigar para curar: el propósito de la investigación en Andalucía”, reunirá a destacadas voces del ámbito científico y hospitalario:

Inés Pineda , investigadora de la Fundación Progreso y Salud (CABIMER)

, investigadora de la Fundación Progreso y Salud (CABIMER) María José Sánchez , directora científica de Ibs. Granada

, directora científica de Ibs. Granada Nieves Romero , gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío

, gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío Ana Laura Ortega , oncóloga y presidenta de SAOM Andalucía

, oncóloga y presidenta de SAOM Andalucía Moderará Ramiro Navarro, redactor jefe de la sección Salud & Bienestar de Grupo Joly.

La segunda mesa, “El valor de la innovación aplicado al paciente”, abordará la relevancia de la investigación traslacional y el papel de las asociaciones en la mejora de la calidad de vida. Participarán:

Gema Esteban , investigadora de Atención Primaria en el Distrito Sanitario Almería

, investigadora de Atención Primaria en el Distrito Sanitario Almería Marta Reboredo , jefa del área de Recursos de Investigación – Fundación Progreso y Salud

, jefa del área de Recursos de Investigación – Fundación Progreso y Salud Laura Hernández , representante de la Asociación Por la sonrisa de Elenita

, representante de la Asociación Por la sonrisa de Elenita Claudia López , representante de la asociación ENACH

, representante de la asociación ENACH Soraya Osuna , integrante del programa Patient Advocacy de la AECC en Sevilla

, integrante del programa Patient Advocacy de la AECC en Sevilla Modera Gloria Carmona, coordinadora científica de la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas (RAdytTA).

La clausura correrá a cargo de Gonzalo Balbontín, director gerente de la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía.