Inscríbete en la jornada 'Mujeres líderando nuevos retos en las estrategias para el progreso en la salud'
EL 15 DE OCTUBRE EN SEVILLA
Una cita que reunirá en Sevilla a referentes femeninos de la salud para impulsar la innovación, la investigación y el bienestar del paciente
La inscripción es libre hasta completar aforo y previa confirmación de asistencia escribiendo a comunicacion@grupojoly.com o en el teléfono 902 30 60 95
El próximo miércoles 15 de octubre, Sevilla acogerá una cita para quienes creen en el papel transformador de la mujer en la ciencia y la sanidad. Bajo el título “Mujeres liderando nuevos retos en las estrategias para el progreso en la salud”, el encuentro reunirá a investigadoras, gestoras hospitalarias y representantes de asociaciones de pacientes para debatir sobre los avances y desafíos que marcarán el futuro del sistema sanitario andaluz.
La jornada se celebrará en el Hotel NH Collection Sevilla (Av. de Diego Martínez Barrio, 8) a partir de las 9.15 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Es imprescindible confirmar asistencia en comunicacion@grupojoly.com o en el teléfono 902 30 60 95.
El evento arrancará con la bienvenida de Dña. Áurea Morillo, secretaria general de Salud Pública en I+D+i de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, y contará con dos mesas redondas que subrayarán la relevancia del liderazgo femenino en la salud y del talento femenino en los ámbitos de la investigación, la innovación y la atención al paciente.
La primera mesa, titulada “Investigar para curar: el propósito de la investigación en Andalucía”, reunirá a destacadas voces del ámbito científico y hospitalario:
- Inés Pineda, investigadora de la Fundación Progreso y Salud (CABIMER)
- María José Sánchez, directora científica de Ibs. Granada
- Nieves Romero, gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío
- Ana Laura Ortega, oncóloga y presidenta de SAOM Andalucía
- Moderará Ramiro Navarro, redactor jefe de la sección Salud & Bienestar de Grupo Joly.
La segunda mesa, “El valor de la innovación aplicado al paciente”, abordará la relevancia de la investigación traslacional y el papel de las asociaciones en la mejora de la calidad de vida. Participarán:
- Gema Esteban, investigadora de Atención Primaria en el Distrito Sanitario Almería
- Marta Reboredo, jefa del área de Recursos de Investigación – Fundación Progreso y Salud
- Laura Hernández, representante de la Asociación Por la sonrisa de Elenita
- Claudia López, representante de la asociación ENACH
- Soraya Osuna, integrante del programa Patient Advocacy de la AECC en Sevilla
- Modera Gloria Carmona, coordinadora científica de la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas (RAdytTA).
La clausura correrá a cargo de Gonzalo Balbontín, director gerente de la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía.
