El Instituto Confucio ya tiene sede propia en la US

La Universidad de Sevilla (US) ha inaugurado la sede del Instituto Confucio, que se encuentra en las instalaciones del Centro Internacional de la Universidad, en Ciudad Jardín. Tras un año de andadura, el centro cuenta por fin con una sede propia, que se convertirá en una plataforma abierta al aprendizaje de la lengua y la cultura china, con la que se estrechará los lazos y la cooperación entre España y el país asiático.

El Instituto Confucio se ha puesto en marcha en colaboración con la Universidad Lanzhou Jiaotong y cuenta ya con más de 600 sedes repartidas por todo el mundo (diez en universidades españolas), debido a la importancia que posee dicha lengua, especialmente en las relaciones comerciales.

El acto ha sido presidido por el rector de la US, Miguel Ángel Castro, que ha señalado que el Instituto Confucio "significa un paso adelante en nuestro compromiso con la enseñanza de la lengua y la cultura china, un paso adelante en la cooperación internacional y en el diálogo intercultural".

El Instituto Confucio de la Universidad de Sevilla trabajará en colaboración con la red de Aulas Confucio de Andalucía para fomentar la integración del chino como lengua extranjera, así como su arte y cultura en el sistema educativo andaluz y en colaboración con el resto de los institutos Confucio españoles.

Taichí y comida

En el ámbito de la divulgación cultural, como fruto de la creación de Confucio, la US y la Universidad Lanzhou Jiaotong programarán un amplio abanico de actividades, entre las que se encuentran charlas, cursos y eventos culinarios, según ha informado el director del Instituto Confucio de la US, Gonzalo Miranda. La primera actividad programada consistirá en una conferencia y exhibición de taichí, el arte marcial desarrollado en China y practicado en la actualidad por millones de personas en todo el mundo. Por otro lado, se prevé que el Instituto Confucio cuente con una biblioteca especializada.

Los institutos Confucio son también centros evaluadores del nivel de dominio del idioma. Así pues, el de la US será un centro examinador de referencia de los de exámenes oficiales HSK de chino.

En el ámbito de la cooperación, las dos universidades fomentarán el intercambio de estudiantes, investigadores y personal docente, con el objetivo de prepararlos para afrontar los nuevos retos de futuro. Entre estos se encuentran las últimas aplicaciones tecnológicas y las nuevas metodologías de enseñanza de la lengua china.

Movilidad estudiantil

La Hispalense ha realizado una decidida apuesta por la internacionalización y uno de sus diversos flancos de acción es China. Fruto del intenso trabajo en esta dimensión internacional son los casi 40 convenios con universidades chinas . Desde 2016 se han mantenido acuerdos de movilidad con al menos 15 universidades. El curso pasado, más de 230 estudiantes procedentes de China habían elegido la Universidad de Sevilla para formarse. Estos acuerdos de colaboración se centran en dos ámbitos fundamentales: por un lado, el grado de Estudios de Asia Oriental y estudios de Filología y, por otro, el área de Ingeniería y Arquitectura. Además, destaca el acuerdo de doble doctorado suscrito con el Harbín Institute of Technology, que ha cristalizado en nueve cotutelas.

En esta línea, la US, tras el reciente viaje de una delegación de la universidad a China en mayo del pasado año, está impulsando este tipo de convenios de doble doctorado, entre otras acciones, con Beijing Institute of Technology, Tsinghua University, Beihang University, Lanzhou Jiaotong University, Tongji University, Fudan University, Shanghai Tech University y Shanghai Jiaotong University. Además, la delegación se reunió con el China Schoolarship Council para trabajar en un futuro acuerdo de colaboración para apoyar estas iniciativas en los estudios de doble doctorado.

Durante el acto, la vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización, Carmen Vargas, ha destacado que este proyecto "refleja nuestro espíritu y vocación de diálogo institucional" y que "no es un punto de partida", pues ya existe una consolidada trayectoria de trabajo conjunto entre la US y el país asiático.

Sevilla y China

Esta labor de internacionalización será decisiva para alcanzar cada vez a un mayor número de estudiantes extranjeros que se sientan atraídos para venir a estudiar a la US. En esta línea, el pasado mes de octubre la Universidad de Sevilla participó en la Feria del CSC (China Schoolarship Council), organismo financiador de ayudas para que estudiantes chinos continúen sus estudios de posgrado en el extranjero.

La feria se desarrolló en 4 ciudades distintas: Beijing. Nanjing, Chengdu y Guangzhou, y a ella asistieron 40 universidades de 13 países. El evento tuvo una gran afluencia de estudiantes chinos, donde la US pudo mostrar las posibilidades de internacionalización a través de su oferta académica.

La US también ha participado en dos proyectos Capacity Building con universidades chinas en los últimos 10 años, uno de los cuales ha finalizado recientemente. Esto ha posibilitado, además del propio desarrollo del proyecto, estrechar las colaboraciones con universidades chinas y la captación de fondos del programa Erasmus+.

Campus Sino-Hispánico

Una de las vías por las que la Universidad de Sevilla canaliza sus relaciones con el país asiático es a través del Campus Sino-Hispánico, una alianza a la que se ha unido recientemente y que refuerza su proyección internacional. Se trata de un proyecto de colaboración en el que la US participa junto con la Universidad de Tongji (China), la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de Cataluña y el Instituto Tecnológico de Monterrey (México) en distintos programas de movilidad para estudiantes y profesores, en nuevos proyectos de investigación y en acciones de innovación conjunta, fundamentalmente en el área científico-técnica (arquitectura e ingeniería).

Por ejemplo, en esta línea, dos estudiantes de Ingeniería de la Hispalense han colaborado este año en el programa de formación de emprendimiento de la Xiji Incubator, dentro del Campus sino hispánico. Al tiempo, se abre el camino a nuevas oportunidades académicas, como la creación de dobles titulaciones internacionales y la puesta en marcha de futuras alianzas entre España, Latinoamérica, China y el resto de los países del sudeste asiático.

Por último, hay que mencionar que el número de colaboraciones científicas entre representantes de la US e instituciones chinas es bastante alto. Este trabajo conjunto se ha plasmado ya en 1.543 artículos científicos, según Web of Science (WOS). En ellos, están implicados 27 grupos de autores procedentes de 21 áreas de investigación distintas, entre las que destacan las áreas de Física e Ingeniería, seguidas de Matemáticas, Medicina y Química. Las universidades con las que el número de publicaciones en común son University of Electronic Science & Technology of China, Harbin Institute of Technology, Shanghai Jiao Tong University, Huazhong University of Science & Technology, Peking University y Zhejiang University.