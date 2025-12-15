Una investigación sevillana revela que el momento del día condiciona el éxito de la radioterapia

Un equipo de científicos del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) y de la Universidad de Sevilla, en colaboración con el Hospital Universitario Virgen Macarena, ha demostrado que la eficacia de la radioterapia puede depender del momento del día en que se administra. El estudio revela que el reloj biológico humano regula la capacidad de las células para reparar el ADN, un proceso clave en la respuesta al tratamiento oncológico.

La radioterapia actúa provocando roturas en el ADN de las células tumorales, que suelen tener una capacidad limitada para repararlas. Sin embargo, la nueva investigación muestra que esta reparación no es constante a lo largo del día, sino que sigue un patrón circadiano de 24 horas. En condiciones normales, la reparación del ADN alcanza su mayor eficiencia a primera hora de la mañana y disminuye progresivamente hasta el anochecer, para volver a aumentar durante la noche.

Supervivencia y hora de irradiación

Los investigadores han identificado como pieza clave de este proceso a la proteína CRY1, un componente esencial del reloj biológico. Los niveles de esta proteína varían de forma natural a lo largo del día y actúan como un freno de la reparación del ADN. Cuando CRY1 es escasa, situación habitual por la mañana, la reparación es más eficiente. En cambio, cuando sus niveles aumentan por la tarde y la noche, la capacidad de reparación disminuye, lo que hace que las células sean más vulnerables a la radiación.

Este mecanismo tiene importantes implicaciones clínicas. El estudio muestra que ciertos tumores con altos niveles de CRY1 son más sensibles a la radioterapia. Además, un análisis retrospectivo de pacientes tratados en el Hospital Universitario Virgen Macarena revela diferencias significativas en la supervivencia en función de la hora de irradiación. En cánceres como el de mama o próstata, los tratamientos aplicados por la tarde o la noche se asociaron a una mayor eficacia y a un mejor pronóstico, un efecto que no se observó en otros tumores como el cáncer de pulmón o los gliomas.

Estos resultados refuerzan la idea de que adaptar los tratamientos al reloj biológico del paciente, una estrategia conocida como cronoterapia o cronoradioterapia, podría mejorar la respuesta al tratamiento sin necesidad de aumentar la dosis de radiación. Un enfoque que abre nuevas posibilidades para avanzar hacia una oncología más personalizada y eficaz.