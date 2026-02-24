Investigadores sevillanos identifican una nueva vía terapéutica potencial en un sarcoma poco frecuente

El equipo del Grupo de Patología Molecular de los Sarcomas del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS).

El Grupo de Patología Molecular de Sarcomas del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), liderado por el doctor Enrique de Álava, ha descrito un mecanismo molecular determinante en la progresión del Tumor Fibroso Solitario (TFS), un sarcoma poco frecuente que, en fases avanzadas o metastásicas, cuenta con opciones terapéuticas limitadas.

El trabajo, publicado en la revista internacional Cellular Oncology, profundiza en la biología de este tumor y señala una posible vulnerabilidad molecular que podría explorarse con fines terapéuticos.

El estudio demuestra que la fusión genética NAB2::STAT6 —alteración característica del TFS— no solo activa el eje clásico de EGR1, como se conocía hasta ahora, sino que también inactiva la vía de señalización Hippo. Esta inactivación favorece la activación nuclear de las proteínas YAP1/TAZ, impulsando la proliferación tumoral.

"Nuestros resultados muestran que la fusión genética característica del Tumor Fibroso Solitario no solo activa el eje clásico de EGR1, sino que también inactiva la vía Hippo, lo que abre una nueva posibilidad terapéutica que hasta ahora no se había explorado en profundidad", explica la doctora Carmen Salguero, primera autora del estudio.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo utilizó modelos celulares desarrollados por el propio grupo e incorporó el análisis de muestras tumorales de pacientes. Los experimentos demostraron que la inhibición farmacológica de YAP1/TAZ mediante dasatinib reduce de forma significativa la proliferación y la capacidad de crecimiento tumoral en condiciones de laboratorio.

Aunque se trata de resultados preclínicos que deberán validarse en modelos animales antes de plantear su traslado a la práctica clínica, los datos sugieren que la vía Hippo podría convertirse en una nueva diana terapéutica en el TFS.

El trabajo integra análisis transcriptómicos, estudios funcionales y técnicas avanzadas de caracterización genómica. Los investigadores confirmaron que la alteración de la vía Hippo no responde a grandes cambios estructurales en el ADN, sino a mecanismos reguladores impulsados directamente por la fusión genética propia del tumor.

Este hallazgo refuerza la apuesta del IBiS por una investigación traslacional centrada en tumores raros y complejos, con el objetivo de comprender sus bases biológicas y avanzar hacia tratamientos más precisos y personalizados.

El proyecto ha contado con financiación de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el CIBERONC, además del apoyo de entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer, la Fundación CRIS contra el Cáncer, la Fundación Pablo Ugarte, la Fundación María García Estrada y FARO Niños con Cáncer.