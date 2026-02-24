Un protocolo asistencial desarrollado en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe logra reducir la mortalidad por neumonía

Los autores del estudio e impulsores del protocolo asistencial en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha logrado reducir la mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad en más de cinco puntos porcentuales gracias a un protocolo diagnóstico y terapéutico desarrollado por un equipo multidisciplinar. Este consorcio sanitario público, participado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha visto descender la tasa de fallecimientos del 16,6% al 11,3% desde la implantación del sistema en 2022.

La revista científica internacional Journal of Clinical Medicine acaba de publicar un estudio que analiza la evolución de los resultados clínicos antes y después de poner en marcha esta intervención estructurada. El protocolo acompaña al paciente durante toda su estancia hospitalaria, desde su llegada a Urgencias hasta el alta. La neumonía adquirida en la comunidad representa una de las principales causas de ingreso y mortalidad por infección en la población adulta, especialmente entre personas mayores y con patologías crónicas.

El modelo de actuación integral diseñado por el centro sanitario coordina distintos servicios hospitalarios como Medicina Interna, Microbiología, Neumología, Farmacia y Cuidados Críticos y Urgencias. Esta colaboración interdisciplinar permite un seguimiento continuo y una toma de decisiones clínicas más eficaz durante todo el proceso asistencial.

Seguimiento continuo y tratamiento personalizado

La intervención incluye la recogida temprana de muestras microbiológicas en el servicio de Urgencias, el seguimiento clínico continuo durante toda la hospitalización y la petición de pruebas complementarias según evoluciona cada paciente. Uno de los pilares fundamentales consiste en la adecuación del tratamiento antibiótico a la guía local de antimicrobianos, ajustando la terapia específica cuando se identifica el germen causante de la infección.

Todo el proceso se sustenta en un listado de verificación clínico y en la formación específica de los equipos implicados. Esta metodología ha permitido reducir la variabilidad en la práctica asistencial y reforzar la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas entre los profesionales del hospital.

Optimización del tratamiento antibiótico

Rocío Fernández Ojeda, primera autora del estudio y coordinadora de la Unidad de Medicina Interna y del Programa de Optimización del uso de Antibióticos (PROA) del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, explica que "este protocolo ha permitido estructurar un proceso continuo y coordinado de decisión clínica compartida para adecuar el tratamiento antibiótico en cada paciente".

Ese ajuste dinámico, basado en datos clínicos y microbiológicos, mejora la eficacia terapéutica y ayuda a frenar la resistencia antimicrobiana, "y solo es posible gracias al trabajo conjunto de múltiples servicios y perfiles profesionales", añade la especialista.

Además de la reducción de la mortalidad, el estudio evidencia una disminución de la estancia media de los pacientes y una clara mejora en la adecuación del tratamiento antibiótico. Los resultados concluyen que la estandarización de procesos, la formación continuada y el seguimiento sistemático del cumplimiento de medidas clave pueden contribuir de forma relevante a mejorar los resultados en pacientes con neumonía.

Referente andaluz

La publicación en la revista 'Journal of Clinical Medicine' aporta respaldo metodológico y solidez científica a los datos observados sobre la mejora de resultados clínicos. Este nuevo hito consolida la trayectoria científica y asistencial del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en la lucha contra las infecciones bacterianas y por la optimización de antibióticos.

El centro se convirtió en el primer hospital de Andalucía en conseguir el reconocimiento del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos del Sistema Nacional de Salud para su equipo PROA. Esta distinción reconoce el trabajo pionero del hospital en materia de uso responsable de antimicrobianos.

En 2011, el hospital participó directamente, junto al Distrito Aljarafe, en la elaboración de la Guía Terapéutica Antimicrobiana del Aljarafe. Esta guía específica para la prevención y el tratamiento de las infecciones, basada en las resistencias antibióticas locales, se convirtió en documento de referencia en Andalucía. Su implementación contribuyó a la reducción progresiva de la prescripción de antibióticos en atención primaria en la comunidad autónoma y sirvió de base para el desarrollo de la Guía terapéutica antimicrobiana del Sistema Nacional de Salud.