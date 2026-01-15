El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe realiza su primera donación de corazón en asistolia controlada

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha completado por primera vez una donación multiorgánica en asistolia controlada que incluye el corazón, un procedimiento de alta complejidad técnica que permite la recuperación de órganos vitales tras el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria. Este avance aumenta significativamente las opciones de trasplante disponibles para pacientes en lista de espera y sitúa al centro sevillano a la vanguardia en técnicas de donación de órganos.

La intervención representa un salto cualitativo en la actividad del hospital, que hasta este momento había aplicado la técnica de asistolia controlada únicamente para la obtención de órganos intraabdominales como riñones e hígado. Con la incorporación de la donación cardíaca, el centro amplía sus capacidades y contribuye a incrementar el número de órganos disponibles para personas que aguardan un trasplante vital. Durante este 2025, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha registrado siete donaciones de órganos y tejidos que han beneficiado a 15 pacientes.

El procedimiento ha sido posible gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar formado por dos urólogos del propio hospital y cirujanos cardíacos y hepáticos procedentes de otros centros sanitarios. Esta colaboración ha permitido la extracción y donación de cuatro órganos destinados a pacientes pendientes de recibir trasplantes de corazón, hígado o riñón. Todo el proceso ha estado supervisado por la Coordinación de Trasplantes del centro hospitalario.

El desarrollo de esta primera donación cardíaca en asistolia ha contado con la participación activa de los equipos de la Unidad de Cuidados Intensivos y del área quirúrgica del hospital, junto con la Coordinación de Trasplantes y el equipo de perfusión regional normotérmica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. La coordinación entre diferentes servicios y centros sanitarios ha resultado fundamental para garantizar el éxito del procedimiento y la viabilidad de los órganos extraídos.

La donación en asistolia controlada se realiza tras la decisión clínica, consensuada y ajustada a la buena práctica médica, de adecuar el esfuerzo terapéutico cuando no existe posibilidad de recuperación del paciente. Durante todo el proceso, la familia puede acompañar al paciente, respetándose en todo momento su dignidad, valores y voluntad, en un entorno de cuidado humanizado. Los familiares tienen la posibilidad de estar presentes en el quirófano hasta el momento de la suspensión del soporte vital.

"Desde el hospital queremos agradecer la generosidad de la familia, cuya decisión, tomada en un momento de profundo dolor, ha permitido ofrecer una nueva oportunidad de vida a varias personas", ha subrayado el director gerente del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Emilio García Núñez. El responsable del centro ha destacado además "el trabajo, la profesionalidad y la coordinación de todos los equipos implicados, que han hecho posible este avance en la actividad de donación y trasplante".

Este primer procedimiento de donación cardíaca en asistolia controlada refuerza el compromiso del hospital con la excelencia, la innovación y la promoción de la donación de órganos como acto solidario fundamental para salvar vidas. El modelo de atención está enmarcado en una filosofía humanizada que pone el foco en la información y el acompañamiento a pacientes y familiares en momentos de especial dificultad emocional.

En lo que va de 2025, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha registrado siete donaciones de órganos y tejidos, que han ofrecido a 15 pacientes la oportunidad de recibir los trasplantes necesarios para continuar con su vida o mejorar sustancialmente su calidad de vida. Además, en el mismo periodo el centro sanitario ha realizado ocho trasplantes de córnea en sus propias instalaciones.