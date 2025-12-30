Investigan a un hombre por continuos robos de cobre en el tendido ferroviario de Sevilla

La Guardia Civil investiga a una persona por cometer, supuestamente, continuos robos de cobre en las líneas ferroviarias, concretamente en las zonas de Guadajoz-Carmona y Los Rosales.

Las sustracciones "sistemáticas" de material de cobre ha ocasionado graves perjuicios económicos y daños estructurales en la red de transporte público, señala en comunicado. Las actuaciones desarrolladas por el Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil en Carmona permitieron trazar el destino del material sustraído y constatar que el cableado era vendido posteriormente en diversas chatarrerías y centros de gestión de residuos de la comarca.

El modus operandi consistía en aprovechar la nocturnidad para interrumpir el suministro eléctrico del alumbrado de la estación. Acto seguido, el autor procedía a levantar las arquetas, cortaba el cableado y lo extraía de forma paulatina.

Esta intervención se encuadra dentro del dispositivo permanente de prevención y esclarecimiento de delitos que afectan a las infraestructuras críticas. Finalmente, cabe destacar que la fluida cooperación y el intercambio de información entre Guardia Civil y los servicios técnicos y de seguridad de Renfe han resultado determinantes para la identificación del responsable y la posterior puesta a disposición de las diligencias ante la Autoridad Judicial competente.