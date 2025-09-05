Jornadas de bienvenida a los nuevos estudiantes de la UPO.

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) celebra los días 10 y 11 de septiembre sus tradicionales Jornadas de Bienvenida, un encuentro diseñado para acompañar al alumnado de nuevo ingreso en su primera experiencia universitaria. Con el lema El presente es la Olavide, el futuro eres tú, el campus se abrirá a más de 2.000 estudiantes que inician una nueva etapa en su formación académica y personal.

El miércoles será el turno de los estudiantes que comienzan su andadura en la Escuela Politécnica Superior, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ciencias Experimentales y la Facultad de Ciencias Sociales. El jueves día 11, en cambio, la bienvenida estará dedicada al nuevo alumnado de la Facultad de Ciencias del Deporte, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Empresariales.

Las jornadas comienzan cada mañana a las 9:00 con una recepción institucional en la Plaza de América, frente al Rectorado, seguida de paseos guiados por el campus en los que estudiantes veteranos, conocidos como lazarillos, mostrarán las instalaciones y resolverán dudas prácticas. Esta dinámica no sólo busca orientar al nuevo alumnado, sino también generar un primer contacto que facilite la adaptación al entorno universitario.

Orientación

La Plaza de América se convertirá en un gran espacio informativo, con estands de las principales áreas y servicios universitarios de la Olavide: desde relaciones internacionales, prácticas en empresas y empleabilidad, hasta deportes, voluntariado, igualdad, atención psicoemocional y asociaciones estudiantiles. El objetivo es dar a conocer, de forma cercana, los múltiples recursos que la universidad pone a disposición de los estudiantes.

A esto se unen las sesiones de orientación específicas de cada facultad, en las que se presentan los diferentes grados y se facilita un primer encuentro entre los futuros compañeros de clase. Desde la Escuela Politécnica Superior, con sus programas de ingeniería informática, hasta la Facultad de Humanidades, que imparte grados en Traducción, Historia o Humanidades, pasando por Ciencias Experimentales, Sociales, Empresariales, Derecho y Ciencias del Deporte: todo el campus se activa para recibir a la nueva generación universitaria.

Charlas técnicas

Además de las visitas y el acompañamiento personalizado, las Jornadas de Bienvenida incluyen charlas técnicas sobre temas esenciales para el aprovechamiento de la vida universitaria: movilidad nacional e internacional, becas, representación estudiantil, atención a la diversidad funcional, extensión cultural y voluntariado.

Las Jornadas de Bienvenida facilitan el primer paso en la educación superior, una formación en la que el protagonismo del estudiante crece sustancialmente en su desarrollo académico. "Queremos que el alumnado sienta que la universidad es su casa desde el primer día. Estas jornadas son un punto de partida para construir comunidad y ofrecer todas las herramientas que necesitan en esta nueva etapa, una etapa ilusionante y que han de aprovechar para crecer académicamente, como personas y ciudadanos libres, pero también responsables y socialmente comprometidos", subraya Pilar Moreno Navarro, vicerrectora de Estudiantes de la UPO.