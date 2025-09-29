José Luis Gutiérrez aspira a ser rector de la US para propiciar "un cambio de abajo a arriba"

El catedrático José Luis Gutiérrez, acompañado por parte de su equipo, ha tramitado este lunes en el Registro General de la Universidad de Sevilla (US) su candidatura a rector, cuya cita electoral será el próximo 30 de octubre. El candidato, al atender a la prensa tras el trámite, ha afirmado que “llegamos a esta cita después de habernos sentado, junto con gran parte de nuestro equipo, con varios cientos -quizás miles- de estudiantes, profesores y PTGAS, en cada uno de los centros de cada campus, en jornadas maratonianas de 9:00 a 21:00 y, en esas citas, que hemos llamado encuentros participativos, celebrados durante las últimas semanas, hemos constatado una profunda pulsión de cambio en cada estamento de la Universidad de Sevilla”.

Gutiérrez ha lamentado “el perfil bajo que estas elecciones están teniendo, con una gran parte de su comunidad que ignora estas elecciones, y lo que es peor, la trascendencia que tienen, especialmente ahora que se inaugura en nuestra casa, por fin, el sufragio universal”.

La candidatura, que fue muy anterior a la propia elección del candidato en sí, pretende “democratizar la Universidad de Sevilla de abajo a arriba”, con la disminución al mínimo la burocracia y haciendo más fácil su gestión con un modelo distinto de gobernanza.

Por último, para dar a conocer las propuestas electorales, así como para establecer "un diálogo constructivo, limpio y crítico en el ámbito universitario", José Luis Gutiérrez ha emplazado a las otras candidatas y candidatos a la celebración de debates en la US.