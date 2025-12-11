José Luis Sanz anuncia la renovación del parque público de vivienda de alquiler de Sevilla con 3 millones de euros

Jose Luis Sanz ha presentado este jueves ‘Hábitat Sevilla’, un plan de renovación del parque público de vivienda de alquiler de Sevilla que cuenta con una inversión de 3 millones de euros. La previsión es ejecutar estas obras de reforma a lo largo de todo el año 2026. Este plan responde a una demanda histórica de administradores de fincas, presidentes de comunidad y vecinos.

El objetivo es actualizar y mejorar los inmuebles en lo que respecta a la renovación de ascensores, aislamiento y eficiencia energética, accesibilidad, seguridad, renovación de instalaciones y renovación de garajes.

Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, que actuará sobre edificios, instalaciones y zonas comunes de las promociones municipales en alquiler.

Se actuará en 20 promociones municipales lo que supone intervenciones en edificios que suman más de 2.000 viviendas (2.071) del parque público de alquiler.

Según los datos municipales, Sevilla está construyendo más de 2.200 viviendas públicas nuevas, pero no se olvida de las casi 3.000 viviendas en alquiler en 25 edificios. Algunas con más de 20 años de antigüedad necesitan mejoras de accesibilidad, eficiencia energética y estado general. El plan afecta a más de 10.000 inquilinos.

Bajo estas líneas puede acceder a los detalles del Plan Hábitat Sevilla