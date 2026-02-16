José Luis Sanz responde que Tablada no es una prioridad ni tiene este tema encima de su mesa

El alcalde de Sevilla dejó claro este lunes, a preguntas de este periódico, que Tablada no es un tema prioritario en su agenda de trabajo y que la prioridad de los desarrollos urbanísticos de la capital para su gobierno local está en otras zonas de la ciudad. En referencia al debate reabierto por los dueños de esta Dehesa al sur de la capital para que se urbanicen estos suelos, José Luis Sanz subrayó otras cinco zonas prioritarias donde la ciudad tiene que desarrollar casi 30.000 viviendas.

“Mire usted, Tablada no es un tema que tenga yo encima de la mesa. En este momento, la ciudad tiene cinco desarrollos urbanísticos muy importantes, como son Higuerón Norte (2.500 viviendas), Santa Bárbara (20 000 viviendas), el plan de Martínez Montañés (Polígono Sur), el plan de Los Pajaritos y el Distrito Urbano Portuario. Hay una cartera de casi 30.000 viviendas encima de la mesa en la ciudad de Sevilla. Esa es la prioridad: cumplir con ese objetivo”, declaró el primer edil respecto a los suelos del antiguo aeródromo de Sevilla.

La ausencia de inundaciones en esta zona de la capital ha llevado a las siete promotoras inmobiliarias dueñas de Tablada a reabrir el debate sobre la conveniencia de urbanizar esos suelos como “parque equipado metropolitano” con viviendas y hasta universidades privadas, si se levanta un muro de defensa de varios metros de altura desde la pista de aterrizaje hasta el río.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir avisa de que Tablada puede inundarse con borrascas continuadas y embalses llenos (cuando el río alcance los 7.300 m3 por segundo) y recalca que estos terrenos deben seguir siendo inundables por ser claves para mitigar las avenidas del río.

El organismo de la cuenca y los expertos reiteran la imposibilidad de urbanizar estos suelos inundables y la necesidad de que sigan siendo una llanura de inundación al ser parte de la dinámica del río y un espacio fundamental para afrontar la crecida (avenida) del río sin riesgo.