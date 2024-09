Se jubila el jefe de la UCI del Hospital de Valme tras 46 años de entrega a los cuidados intensivos

El intensivista Antonio Lesmes Serrano cerró el pasado verano un ciclo de su vida que abarca nada menos que 46 años dedicado a trabajar con gente que está entre la vida y la muerte. Una especialidad a la que llegó en el Hospital de Valme hace 39 años y que ha dejado siendo jefe de servicio, a lo que se dedicó en los ultimos 19.

No es una marcha cualquiera, ni para él ni para su hospital. Ayer, un emotivo homenaje en el salón de actos donde en tantas bienvenidas y despedidas participó, puso el punto final a una brillante carrera profesional, arropado por sus compañeros de servicio y su hospital, familiares, amigos, antiguos residentes formados en su servicio clínico y representantes de las dos sociedades científicas de Medicina Intensiva (la española SEMICYUC y la andaluza SAMIUC), que se unieron en reconocimiento a su entrega y en agradecimiento a su contribución como baluarte del Plan Nacional de la Resucitación Cardiolpulmonar (RCP).

"Sólo he intentado transmitir lo que recibí de otros y, si podía mejorar en algo, hacerlo. He aprendido de todo el mundo, de los que iban por delante, de los que iban a mi paso y de los que venían por detrás y no sólo de los médicos, también del resto de profesionales o de oficios que transitan por mi casa-hospital", reconoció tremendamente emocionado.

Antonio Lesmes, en el centro, junto al equipo de profesionales de la UCI del Hospital de Valme. / M. G.

El doctor Lesmes con el vicepresidente de la SEMICUYC, José Garnacho-Montero, y la presidenta de la SAMIUC, Carmen de la Fuente. / M. G.

El doctor Lesmes ingresó con 20 ingresó como interno en la Fundación Jiménez Díaz hasta los 23. Luego estuvo un año en Segovia haciendo Medicina Interna y después pasó al Hospital La Paz de Madrid para desarrollar el período de residencia, cinco años de especialización. Como facultativo especialista de Intensivos adjunto estuvo inicialmente en el Hospital Central de la Cruz Roja hasta el año 1986 que llegó a Valme, de donde no se ha movido. Primero como adjunto, luego como jefe de sección y desde el año 2005 como jefe del servicio de UCI.

Además de su labor asistencial y docente, Antonio Lesmes ha tenido un destacado protagonismo en la Semicyuc. Fue secretario, coordinador del grupo de Cuidados Intensivos Cardiológicos y en otro periodo del grupo de RCP. Durante 20 años perteneció al Plan Nacional de RCP, siendo los últimos cinco director gerente del Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar de la Semicyuc.

Se jubila con 69 años "feliz" y con la "satisfacción" de haber podido ayudar "a más de 50.000 pacientes". "He disfrutado mucho de mi trabajo, haber arraigado grandes amigos, conocido a grandiosos profesionales y convencido de que os echaré mucho de menos a todos y cada uno, desde los profesionales desde los que trabajan en la lencería, cocinas o mantenimiento a mis propios compañeros del servicio, una familia completa", dijo en sus breves palabras.

Vista panorámica del salón de actos durante el emotivo homenaje. / M. G.

La presentación del acto de homenaje correspondió a José Antonio Irles, también médico recientemente jubilado en este centro y compañero durante mucho tiempo en el la UCI. Ha incluido dos conferencias enmarcadas en el protagonismo profesional del homenajeado. Por un lado, Antonio Cárdenas, intensivista en el Virgen de las Nieves de Granada y coordinador del Grupo de Trabajo de Resucitación Cardiopulmonar de SAMIUC (Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias), se centró en la importancia de la implantación y desarrollo del Plan Nacional de la RCP, con especial referencia a la labor desarrollada por el doctor Lesmes a quien denominó "uno de los padres de la RCP", por su impulso y difusión del proceso de la atención a la parada cardiorrespiratoria a través de la formación sobre soporte vital durante su etapa como director del plan y posteriormente de forma muy activa hasta la actualidad.

Y, por otro lado, el doctor Juan Leal del Ojo, compañero del homenajeado y también jubilado, realizó una semblanza de "un clínico que alcanzó la excelencia profesional". "Un torbellino de conocimiento y un gran valedor de la sanidad pública", remachó.

Por lo que respecta al reconocimiento por ambas sociedades científicas, se cristalizó con la entrega de dos placas distintivas que reconocen su trayectoria profesional y, al mismo tiempo, ponen en valor su entrega a la difusión de la RCP a nivel nacional. Por parte de la sociedad científica nacional de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) le ha correspondido a su vicepresidente la entrega de la distinción, el doctor José Garnacho. Mientras que por parte de la Samiuc ha sido su presidenta, la doctora Carmen de la Fuente.