La Audiencia Nacional deja en libertad al periodista salvadoreño que fue detenido en Sevilla cuando pidió asilo político

La Audiencia Nacional ha dejado en libertad al fotoperiodista salvadoreño Diego Rosales, que fue detenido este viernes en Sevilla cuando solicitaba asilo político en España al activarse una alerta de búsqueda y captura de Interpol. La magitrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, ha dejado en libertad a Rosales a la espera de que El Salvador pida formalmente la extradición del periodista, según han indicado a Efe fuentes jurídicas.

Rosales acudió a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla para solicitar protección internacional. Entonces, un funcionario avisó a la Policía Nacional al activarse una circular roja de Interpol, es decir, una notificación para la detención provisional y extradición del protagonista. La orden de arresto fue emitida por El Salvador por presunto tráfico de bitcoins, según la abogada que se ha hecho cargo de la representación de Rosales.