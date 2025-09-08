Lista de talleres socioculturales en Los Remedios para 2025-2026: así puedes inscribirte

Los interesados podrán presentar sus solicitudes de forma presencial u online del 9 al 29 de septiembre

Los talleres de costura, todo un clásico en la oferta municipal. / Pepe Torres.

El Ayuntamiento de Sevilla abrirá este martes 9 de septiembre una nueva convocatoria del programa de talleres socioculturales, un amplio abanico de actividades que se desarrollará en los diferentes distritos de la ciudad durante los próximos meses. Se trata de una de las propuestas de ocio más arraigada de la capital hispalense, "perfecta para conocer mejor a nuestros vecinos y fortalecer el tejido social", apunta el alcalde, José Luis Sanz.

En el caso de Los Remedios, los interesados ya pueden consultar el listado completo de cursos, que abarcan disciplinas como la danza, el deporte o la cocina. En total, 69 talleres para todas las edades, que se impartirán tanto de forma presencial como online. A continuación, detallamos las fechas claves del proceso de inscripción.

Proceso de admisión a los talleres socioculturales: fechas clave

Todas las personas empadronadas en el municipio de Sevilla podrán inscribirse hasta un máximo de tres talleres. No obstante, en el momento de la adjudicación, tendrán preferencia los residentes en el distrito de Los Remedios. Por su parte, los menores de edad solo podrán inscribirse en los talleres que se dirigen específicamente a su grupo de edad, previa autorización de un adulto responsable.

El proceso de admisión y matrícula a los cursos consta de las siguientes fases:

  1. El plazo de preinscripción estará abierto del 9 al 19 de septiembre, ambos incluidos. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud de forma telemática a través de la web del Ayuntamiento, o bien presencialmente en la sede del Distrito (Avenida República Argentina, 29 B. 1ª planta).
  2. Cerradas las solicitudes, a cada una se le asignará un número por oden alfabético. El 29 de septiembre se realizará un sorteo público para determinar el número inicial para la adjudicación de plaza en los talleres.
  3. Las listas de admitidos y listas de espera para cada taller podrán consultarse desde el 6 de octubre en la web municipal y en el tablón de anuncios del Distrito.
  4. Aquellas personas que hayan obtenido plaza en los talleres solicitados podrán formalizar su matrícula del 9 al 22 de octubre. Para ello, deberán aportar el justificante de pago de la cuota exigida.

Finalizado el proceso de admisión, el distrito de Los Remedios informará de la fecha de inicio de los talleres socioculturales.

Estos son todos los talleres socioculturales en Los Remedios

Este es el listado de los talleres socioculturales ofertados en Los Remedios, por orden alfabético, con el horario y ubicación de cada uno:

1. ACUARELA

  • Días: Lunes
  • Horario: 9:00 - 12:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

2. AJEDREZ MAÑANA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 12.30 - 14:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

3. AJEDREZ TARDE

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18.30 - 20:00
  • Lugar: IES Politécnico

4. BAILES DE SALÓN

  • Días: Martes
  • Horario: 18.00 - 21.00
  • Lugar: IES Politécnico

5. BAILES LATINOS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

6. BULERÍAS Y SEVILLANAS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

7. BORDADO DE MANTONES

  • Días: Martes
  • Horario: 9:00 - 12:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

8. CAREY Y NÁCAR

  • Días: Miércoles
  • Horario: 9:30 - 12:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

9. CASTAÑUELAS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: IES Politécnico

10. COCINA SALUDABLE

  • Días: Lunes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

11. COCINA Y REPOSTERÍA MAÑANA

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

12. COCINA Y REPOSTERÍA TARDE

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

13. CONFECCIÓN TRAJES FLAMENCA

  • Días: Miércoles
  • Horario: 11:00 - 14:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

14. CORTE Y CONFECCIÓN MAÑANA

  • Días: Lunes
  • Horario: 11:00 - 14:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

15. CORTE Y CONFECCIÓN TARDE

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

16. DECOUPAGE

  • Días: Viernes
  • Horario: 11:00 - 14:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

17. ENCAJE DE BOLILLOS

  • Días: Martes
  • Horario: 9:30 - 12:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

18. ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA I

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 12:30 - 14:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

19. ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA II

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 12:30 - 14:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

20. ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA III

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:00 - 19:30
  • Lugar: IES Politécnico

21. FLAMENCO INICIACIÓN-MEDIO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 12:00 - 13:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

22. FLAMENCO AVANZADO

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:30 - 13:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

23. FLECOS DE MANTÓN

  • Días: Lunes
  • Horario: 09:30 - 12:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

24. FOTOGRAFÍA DIGITAL

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Distrito Los Remedios

25. FRANCÉS INICIACIÓN-MEDIO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: IES Politécnico

26. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 9:00 - 10:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

27. GIMNASIA PARA MAYORES

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 12:30 - 14:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

28. GIMNASIA PARA MAYORES

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 12:30 - 14:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

29. GUITARRA

  • Días: Miércoles y viernes
  • Horario: 20:00 - 21:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

30. INGLÉS INICIACIÓN-MEDIO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: IES Politécnico

31. INGLÉS AVANZADO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: IES Politécnico

32. INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

33. JARDINERÍA

  • Días: Martes
  • Horario: 9:30 - 12:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

34. MACRAMÉ

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 12:30 - 14:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

35. MANUALIDADES Y PINTURA EN TELA

  • Días: Martes
  • Horario: 11:00 - 14:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

36. MINDFULNESS

  • Días: Lunes y martes
  • Horario: 9:30 - 11:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

37. PILATES MAÑANA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

38. PILATES TARDE

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 20:00 - 21:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

39. PANTALLAS DE LÁMPARAS

  • Días: Jueves
  • Horario: 9:30 - 12:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

40. PINTURA INICIACIÓN

  • Días: Miércoles y viernes
  • Horario: 9:30 - 11:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

41. PINTURA PERFECCIONAMIENTO

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

42. PINTURA Y RESTAURACIÓN

  • Días: Lunes
  • Horario: 9:30 - 12:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

43. PUNTO Y CROCHET

  • Días: Miércoles
  • Horario: 9:00 - 12:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

44. SEVILLANAS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

45. TAICHI MAÑANA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 12:00 - 13:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

46. TAICHI TARDE

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

47. TEATRO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 19:00 - 20:30
  • Lugar: IES Politécnico

48. VISITAR SEVILLA MARTES MAÑANA

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00

49. VISITAR SEVILLA MARTES TARDE

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00

50. VISITAR SEVILLA MIÉRCOLES MAÑANA

  • Días: Miércoles
  • Horario: 10:00 - 13:00

51. VISITAR SEVILLA MIÉRCOLES TARDE

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00

52. VISITAR SEVILLA JUEVES MAÑANA (I)

  • Días: Jueves
  • Horario: 10:00 - 13:00

53. VISITAR SEVILLA JUEVES MAÑANA (II)

  • Días: Jueves
  • Horario: 10:00 - 13:00

54. VISITAR SEVILLA JUEVES TARDE

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:00 - 20:00

55. YOGA MAÑANA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:30 - 12:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

56. YOGA TARDE

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

57.ZUMBA MAÑANA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 9:00 - 10:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

58. ZUMBA TARDE

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 20:00 a 21:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

59. SABER VIVIR (Mayores 65 años)

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 a 18:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

Talleres infantiles

60. ARTE (5-11 años)

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

61. GUITARRA (12-18 años)

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Tejar del Mellizo

Talleres online

62. ASPECTOS GENERALES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROMPTS

63. DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN DIGITAL

64. INGLÉS B1

65. INGLÉS B2

66. OFIMÁTICA

67. TÉCNICAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN EN ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

68. TRATAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES

69. WINDOWS 10 Y GOOGLE DRIVE

