El distrito de Nervión programa 120 talleres socioculturales para este curso: lista de actividades y cómo inscribirse

Todas las personas empadronadas en Sevilla podrán solicitar su preinscripción en un máximo de tres talleres, que podrán tramitar de manera presencial u online

Clase de zumba en el polideportivo.
Clase de zumba en el polideportivo. / Antonio Pizarro

El mes de septiembre supone para muchos el verdadero comienzo del año y, por tanto, el momento ideal para plantearse nuevos propósitos. El Ayuntamiento de Sevilla ha reeditado para ello el programa de talleres socioculturales, una variada selección de actividades que se desarrollarán en los diferentes distritos de la ciudad.

La convocatoria para el curso 2025-2026 incluye un amplio abanico de talleres que abarcan diversas disciplinas como el deporte, la cocina o la pintura, entre otras. Así, en el caso del distrito de Nervión se impartirán un total de 105 talleres presenciales en centros cívicos, colegios y sedes de asociaciones, así como otros 14 cursos online. A continuación, se recoge el listado completo de actividades y las fechas clave del proceso de solicitud.

Cómo inscribirse en los talleres socioculturales de Sevilla, paso a paso

Los talleres socioculturales están abiertos a todas las personas empadronadas en el municipio de Sevilla, si bien en el momento de la adjudicación tendrán preferencia los vecinos del distrito de Nervión. Por otro lado, los menores de edad solo podrán inscribirse en algunos talleres específicos, bajo la autorización del padre, madre o tutor legal.

El procedimiento de solicitud se desarrollará de la siguiente forma:

  1. Los interesados podrán presentar su solicitud de preinscripción en hasta un máximo de tres talleres. Esta se podrá tramitar telemáticamente a través de la web del Ayuntamiento o de manera presencial en la sede del Distrito (Avenida de la Buhaira, s/n) entre el 9 y el 19 de septiembre.
  2. A cada solicitud se le asignará un número por orden alfabético. El 29 de septiembre se celebrará un sorteo público que determinará el número inicial para la adjudicación de las plazas en los talleres.
  3. El 6 de octubre se publicarán las listas de admitidos y de espera para cada taller, tanto en la web municipal como en el tablón de anuncios del Distrito.
  4. Los solicitantes podrán formalizar su matrícula entre el 9 y 22 de octubre, previa justificación del abono de la cuota exigida.

Finalizado el plazo de matrícula, el distrito de Nervión comunicará la fecha de inicio de las actividades.

Lista completa de talleres culturales del distrito de Nervión

Este es el listado de talleres ofertados en Nervión, por orden alfabético, con el horario y ubicación de cada uno:

1. ADIESTRAMIENTO CANINO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10.00-11.30
  • Lugar: Parque Ranilla

2. AERÓBIC BOLLYWOOD

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

3. APRENDER Y ENTENDER DERECHO DE FORMA PRÁCTICA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC La Buhaira

4. BAILE SALÓN Y LATINO BÁSICO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

5. BAILE EN LÍNEA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18.30 - 20:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

6. BAILE SALÓN Y LATINOS MED

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 20:00 - 21:30
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

7. BAILE DE JOTA ARAGONESA

  • Días: Martes
  • Horario: 17.00 - 20.00 h
  • Lugar: Casa de Aragón

8. BORDADOS DE MANTONES

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC La Buhaira

9. CANTO Y TÉCNICA VOCAL

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

10. CASTAÑUELAS/PALILLOS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:00 - 19:30
  • Lugar: CPA Ciudad Jardín

11. CERÁMICA

  • Días: Martes
  • Horario: 16:30 - 19:30
  • Lugar: IES Martínez Montañés

12. CINE

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 16:15 - 19:15
  • Lugar: CPA Ciudad Jardín

13. COCINA

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC San Pablo

14. COCINA TRADICIONAL

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • CC San Pablo

15. COCINA Y REPOSTERÍA

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC San Pablo

16. CONOCER SEVILLA | ED 1

  • Días: Lunes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Astervión

17. CONOCER SEVILLA | ED 2

  • Días: Martes
  • Horario: 10:30 - 13:30
  • Lugar: CC La Buhaira

18. CONOCER SEVILLA | ED 3

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC La Buhaira

19. CONOCER SEVILLA | ED 4

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

20. CONOCER SEVILLA | ED 5

  • Días: Jueves
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

21. CONOCER SEVILLA | ED 6

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:30 - 20:30
  • Lugar: Distrito Nervión

22. CONOCER SEVILLA | ED 7

  • Días: Miércoles
  • Horario: 18:00 - 21:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

23. CONOCER SEVILLA ED 8

  • Días: Miércoles
  • Horario: 18:00 - 21:00
  • Lugar: CC La Buhaira

24. CONOCER SEVILLA | ED 9

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

25. CONOCER SEVILLA | ED 10

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC La Buhaira

26. CONOCER SEVILLA | ED 11

  • Días: Miércoles
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Distrito Nervión

27. CONOCER SEVILLA | ED 12

  • Días: Martes
  • Horario: 09:30 - 12:30
  • Lugar: CC La Buhaira

28. CONOCER SEVILLA | ED 13

  • Días: Viernes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC La Buhaira

29. CONOCER SEVILLA | ED 14

  • Días: Lunes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: AVV La Calzada

30. CONOCER NERVIÓN

  • Días: Viernes
  • Horario: 10.00 - 13.00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

31. CORTE Y CONFECCIÓN | ED 1

  • Días: Miércoles
  • Horario: 18:00 - 21:00
  • Lugar: Astervión

32. CORTE Y CONFECCIÓN | ED 2

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

33. CORTE Y CONFECCIÓN | ED 3

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Casa Hermandad San Bernardo

34. DANZA ORIENTAL

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18.30 - 20.00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

35. ESTIMULACIÓN MEMORIA |ED 1

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 11.00 - 12.30
  • Lugar: CC La Buhaira

36. ESTIMULACIÓN MEMORIA | ED 2

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18.30 - 20:00
  • Lugar: Peña Cultural Antorcha

37. ESTIMULACIÓN MEMORIA | ED 3

  • Días: Lunes y jueves
  • Horario: 16.30 - 18.00 h
  • Lugar: Casa de Aragón

38. ESTIMULACIÓN MEMORIA|ED 4

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 16:45 a 18:15
  • Lugar: Astervión

39. FLAMENCO | ED 1

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:00 - 19:30
  • Lugar: CEIP Carmen Benítez

40. FLAMENCO | ED 2

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 16:30 - 18:00
  • Lugar: Lar Gallego

41. FLECOS | ED 1

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Casa Hermandad San Bernardo

42. FLECOS | ED 2

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

43. FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADO

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Distrito Nervión

44. FOTOGRAFÍA DIGITAL BÁSICO

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

45. FRANCÉS | NIVEL BÁSICO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 11:00 - 12:30
  • Lugar: CC La Buhaira

46. FRANCÉS | NIVEL INTERMEDIO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 09:30 - 11:00
  • Lugar: CC La Buhaira

47. GIMNASIA ADAPTADA | ED 1

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 11:30 - 13:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

48. GIMNASIA ADAPTADA | ED 2

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

49. GIMNASIA ADAPTADA | ED 3

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 09.30 - 11:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

50. GIMNASIA MANTENIMIENTO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 09.30 - 11:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

51. GIMNASIA MANTENIMIENTO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18.15 a 19.45
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

52. GIMNASIA MANTENIMIENTO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 12:00 - 13:30
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

53. GUITARRA

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CPA Ciudad Jardín

54. INFORMÁTICA | BÁSICO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 09:30 - 11:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

55. INFORMÁTICA | INTERMEDIO

  • Lunes y miércoles
  • Días: Horario: 09.30 - 11:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

56. INGLÉS BÁSICO | ED 1

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC La Buhaira

57. INGLÉS BÁSICO | ED 2

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

58. INGLÉS INTERMEDIO | ED 1

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

59. INGLÉS INTERMEDIO | ED 2

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20.00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

60. INGLÉS AVANZADO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 09.30 - 11:00
  • Lugar: CC La Buhaira

61. INTRODUCCIÓN AL ARTE Y SU HISTORIA

  • Días: Miércoles
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

62. ITALIANO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:30 - 19:00
  • Lugar: CPA Ciudad Jardín

63. ITALIANO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:30 - 19:00
  • Lugar: CPA Ciudad Jardín

64. LENGUA DE SIGNOS BÁSICO

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC La Buhaira

65. LENGUA DE SIGNOS INTERMEDIO

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC La Buhaira

66. MIRAR UN CUADRO | ED 1

  • Días: Jueves
  • Horario: 18:00 - 21:00
  • Lugar: Distrito Nervión

67. MIRAR UN CUADRO | ED 2

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: Lar Gallego

68. NORDIC WALKING

  • Días: Martes
  • Horario: 10:30 - 13:30
  • Lugar: Parque María Luisa

69. NUEVAS TECNOLOGÍAS | ED 1

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 11:00 - 12:30
  • Lugar: Peña Cultural Antorcha

70. NUEVAS TECNOLOGÍAS | ED 2

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 19:00 - 20:30
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

71. NUEVAS TECNOLOGÍAS | ED 3

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:30 - 19:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

72. PATCHWORK

  • Días: Martes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

73. PILATES | ED 1

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: IES Martínez Montañés

74. PILATES | ED 2

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 10:00 - 11:30
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

75. PILATES | ED 3

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 09:30 - 11:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

76. PILATES | ED 4

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: IES Martínez Montañés

77. PINTURA | ED 1

  • Días: Jueves
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC La Buhaira

78. PINTURA | ED 2

  • Días: Lunes
  • Horario: 09:00 - 12:00
  • Lugar: CC La Buhaira

79. PINTURA DIBUJO ARTÍSTICO

  • Días: Lunes
  • Horario: 09.30 - 12:30
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

80. PINTURA AL ÓLEO AVANZADO

  • Días: Miércoles
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC La Buhaira

81. PINTURA EN TELA

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC La Buhaira

82. RECICLAJE Y RESTAURACIÓN

  • Días: Jueves
  • Horario: 16.30 - 19:30
  • Lugar: CC San Pablo

83. RETOQUE FOTOGRÁFICO DIGITAL

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

84. SALSA

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 20:00 - 21:30
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

85. SEVILLANAS | ED 1

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 16:00 - 17:30
  • Lugar: Lar Gallego

86. SEVILLANAS | ED 2

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18.30 - 20:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

87. SEVILLANAS CON CASTAÑUELAS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 16:30 - 18:00
  • Lugar: CPA Ciudad Jardín

88. TAICHÍ | ED 1

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

89. TAICHÍ | ED 2

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 12:30 - 14:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

90. TEATRO

  • Días: Lunes
  • Horario: 10.00 - 13.00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

91. TEATRO INCLUSIVO

  • Días: Martes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: Distrito Nervión

92. TOCADOS Y BISUTERÍA

  • Días: Viernes
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

93. TRAJES DE FLAMENCA

  • Días: Jueves
  • Horario: 16:00 - 19:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

94. YOGA | ED 1

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:00 - 18:30
  • Lugar: IES Martínez Montañés

95. YOGA | ED 2

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18.30 - 20:00
  • Lugar: IES Martínez Montañés

96. YOGA | ED 3

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 11:00 - 12:30
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

97. YOGA | ED 4

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

98. ZAMBOMBA Y COROS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 18:30 - 20:00
  • Lugar: Astervión

99. ZUMBA | ED 1

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 16:45 a 18:15
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

100. ZUMBA | ED 2

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 11:30 - 13:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

Talleres infantiles

101. PINTURA NIÑOS | 6-14 | ED 1

  • Días: Sábado
  • Horario: 10:00 - 13:00
  • Lugar: CC La Buhaira

102. PINTURA NIÑOS | 6-14 | ED 2

  • Días: Viernes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC La Buhaira

103. URBAN DANCE | 6-14 |

  • Días: Viernes
  • Horario: 17:00 - 20:00
  • Lugar: CC Sindicalista Soto

104. INGLÉS PRIMARIA 10-12 AÑOS

  • Días: Lunes y miércoles
  • Horario: 17:15 - 18:45
  • Lugar: Colegio San Francisco Solano

105. INGLÉS SECUNDARIA 13-15 AÑOS

  • Días: Martes y jueves
  • Horario: 17:15 - 18:45
  • Lugar: Colegio San Francisco Solano

Talleres online

106. ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA

107. CONTABILIDAD GENERAL

108. INGLÉS A1

109. INGLÉS A2

110. INGLÉS B1

111. INGLÉS B2

112. ANÁLISIS DE DATOS CON CHAT GPT

113. DISEÑO WEB (HTMLS)

114. NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

115. MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS A

116. HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA

117. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL

118. ADMINISTRACIÓN HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

119. TRATAMIENTOS ESTÉTICOS. DIAGNÓSTICO Y PROTOCOLOS ESTÉTICOS.

