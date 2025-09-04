El distrito de Nervión programa 120 talleres socioculturales para este curso: lista de actividades y cómo inscribirse
Todas las personas empadronadas en Sevilla podrán solicitar su preinscripción en un máximo de tres talleres, que podrán tramitar de manera presencial u online
El mes de septiembre supone para muchos el verdadero comienzo del año y, por tanto, el momento ideal para plantearse nuevos propósitos. El Ayuntamiento de Sevilla ha reeditado para ello el programa de talleres socioculturales, una variada selección de actividades que se desarrollarán en los diferentes distritos de la ciudad.
La convocatoria para el curso 2025-2026 incluye un amplio abanico de talleres que abarcan diversas disciplinas como el deporte, la cocina o la pintura, entre otras. Así, en el caso del distrito de Nervión se impartirán un total de 105 talleres presenciales en centros cívicos, colegios y sedes de asociaciones, así como otros 14 cursos online. A continuación, se recoge el listado completo de actividades y las fechas clave del proceso de solicitud.
Cómo inscribirse en los talleres socioculturales de Sevilla, paso a paso
Los talleres socioculturales están abiertos a todas las personas empadronadas en el municipio de Sevilla, si bien en el momento de la adjudicación tendrán preferencia los vecinos del distrito de Nervión. Por otro lado, los menores de edad solo podrán inscribirse en algunos talleres específicos, bajo la autorización del padre, madre o tutor legal.
El procedimiento de solicitud se desarrollará de la siguiente forma:
- Los interesados podrán presentar su solicitud de preinscripción en hasta un máximo de tres talleres. Esta se podrá tramitar telemáticamente a través de la web del Ayuntamiento o de manera presencial en la sede del Distrito (Avenida de la Buhaira, s/n) entre el 9 y el 19 de septiembre.
- A cada solicitud se le asignará un número por orden alfabético. El 29 de septiembre se celebrará un sorteo público que determinará el número inicial para la adjudicación de las plazas en los talleres.
- El 6 de octubre se publicarán las listas de admitidos y de espera para cada taller, tanto en la web municipal como en el tablón de anuncios del Distrito.
- Los solicitantes podrán formalizar su matrícula entre el 9 y 22 de octubre, previa justificación del abono de la cuota exigida.
Finalizado el plazo de matrícula, el distrito de Nervión comunicará la fecha de inicio de las actividades.
Lista completa de talleres culturales del distrito de Nervión
Este es el listado de talleres ofertados en Nervión, por orden alfabético, con el horario y ubicación de cada uno:
1. ADIESTRAMIENTO CANINO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10.00-11.30
- Lugar: Parque Ranilla
2. AERÓBIC BOLLYWOOD
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC Sindicalista Soto
3. APRENDER Y ENTENDER DERECHO DE FORMA PRÁCTICA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC La Buhaira
4. BAILE SALÓN Y LATINO BÁSICO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC Sindicalista Soto
5. BAILE EN LÍNEA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18.30 - 20:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
6. BAILE SALÓN Y LATINOS MED
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 20:00 - 21:30
- Lugar: CC Sindicalista Soto
7. BAILE DE JOTA ARAGONESA
- Días: Martes
- Horario: 17.00 - 20.00 h
- Lugar: Casa de Aragón
8. BORDADOS DE MANTONES
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC La Buhaira
9. CANTO Y TÉCNICA VOCAL
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
10. CASTAÑUELAS/PALILLOS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:00 - 19:30
- Lugar: CPA Ciudad Jardín
11. CERÁMICA
- Días: Martes
- Horario: 16:30 - 19:30
- Lugar: IES Martínez Montañés
12. CINE
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 16:15 - 19:15
- Lugar: CPA Ciudad Jardín
13. COCINA
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC San Pablo
14. COCINA TRADICIONAL
- Días: Jueves
- Horario: 17:00 - 20:00
- CC San Pablo
15. COCINA Y REPOSTERÍA
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC San Pablo
16. CONOCER SEVILLA | ED 1
- Días: Lunes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Astervión
17. CONOCER SEVILLA | ED 2
- Días: Martes
- Horario: 10:30 - 13:30
- Lugar: CC La Buhaira
18. CONOCER SEVILLA | ED 3
- Días: Jueves
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC La Buhaira
19. CONOCER SEVILLA | ED 4
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
20. CONOCER SEVILLA | ED 5
- Días: Jueves
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
21. CONOCER SEVILLA | ED 6
- Días: Miércoles
- Horario: 17:30 - 20:30
- Lugar: Distrito Nervión
22. CONOCER SEVILLA | ED 7
- Días: Miércoles
- Horario: 18:00 - 21:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
23. CONOCER SEVILLA ED 8
- Días: Miércoles
- Horario: 18:00 - 21:00
- Lugar: CC La Buhaira
24. CONOCER SEVILLA | ED 9
- Días: Viernes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
25. CONOCER SEVILLA | ED 10
- Días: Viernes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC La Buhaira
26. CONOCER SEVILLA | ED 11
- Días: Miércoles
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Distrito Nervión
27. CONOCER SEVILLA | ED 12
- Días: Martes
- Horario: 09:30 - 12:30
- Lugar: CC La Buhaira
28. CONOCER SEVILLA | ED 13
- Días: Viernes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC La Buhaira
29. CONOCER SEVILLA | ED 14
- Días: Lunes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: AVV La Calzada
30. CONOCER NERVIÓN
- Días: Viernes
- Horario: 10.00 - 13.00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
31. CORTE Y CONFECCIÓN | ED 1
- Días: Miércoles
- Horario: 18:00 - 21:00
- Lugar: Astervión
32. CORTE Y CONFECCIÓN | ED 2
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
33. CORTE Y CONFECCIÓN | ED 3
- Días: Jueves
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Casa Hermandad San Bernardo
34. DANZA ORIENTAL
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18.30 - 20.00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
35. ESTIMULACIÓN MEMORIA |ED 1
- Días: Martes y jueves
- Horario: 11.00 - 12.30
- Lugar: CC La Buhaira
36. ESTIMULACIÓN MEMORIA | ED 2
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18.30 - 20:00
- Lugar: Peña Cultural Antorcha
37. ESTIMULACIÓN MEMORIA | ED 3
- Días: Lunes y jueves
- Horario: 16.30 - 18.00 h
- Lugar: Casa de Aragón
38. ESTIMULACIÓN MEMORIA|ED 4
- Días: Martes y jueves
- Horario: 16:45 a 18:15
- Lugar: Astervión
39. FLAMENCO | ED 1
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:00 - 19:30
- Lugar: CEIP Carmen Benítez
40. FLAMENCO | ED 2
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 16:30 - 18:00
- Lugar: Lar Gallego
41. FLECOS | ED 1
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Casa Hermandad San Bernardo
42. FLECOS | ED 2
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
43. FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADO
- Días: Jueves
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Distrito Nervión
44. FOTOGRAFÍA DIGITAL BÁSICO
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
45. FRANCÉS | NIVEL BÁSICO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 11:00 - 12:30
- Lugar: CC La Buhaira
46. FRANCÉS | NIVEL INTERMEDIO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 09:30 - 11:00
- Lugar: CC La Buhaira
47. GIMNASIA ADAPTADA | ED 1
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 11:30 - 13:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
48. GIMNASIA ADAPTADA | ED 2
- Días: Martes y jueves
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: CC Sindicalista Soto
49. GIMNASIA ADAPTADA | ED 3
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 09.30 - 11:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
50. GIMNASIA MANTENIMIENTO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 09.30 - 11:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
51. GIMNASIA MANTENIMIENTO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18.15 a 19.45
- Lugar: CC Sindicalista Soto
52. GIMNASIA MANTENIMIENTO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 12:00 - 13:30
- Lugar: CC Sindicalista Soto
53. GUITARRA
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CPA Ciudad Jardín
54. INFORMÁTICA | BÁSICO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 09:30 - 11:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
55. INFORMÁTICA | INTERMEDIO
- Lunes y miércoles
- Días: Horario: 09.30 - 11:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
56. INGLÉS BÁSICO | ED 1
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC La Buhaira
57. INGLÉS BÁSICO | ED 2
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: CC Sindicalista Soto
58. INGLÉS INTERMEDIO | ED 1
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
59. INGLÉS INTERMEDIO | ED 2
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20.00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
60. INGLÉS AVANZADO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 09.30 - 11:00
- Lugar: CC La Buhaira
61. INTRODUCCIÓN AL ARTE Y SU HISTORIA
- Días: Miércoles
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
62. ITALIANO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:30 - 19:00
- Lugar: CPA Ciudad Jardín
63. ITALIANO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:30 - 19:00
- Lugar: CPA Ciudad Jardín
64. LENGUA DE SIGNOS BÁSICO
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CC La Buhaira
65. LENGUA DE SIGNOS INTERMEDIO
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CC La Buhaira
66. MIRAR UN CUADRO | ED 1
- Días: Jueves
- Horario: 18:00 - 21:00
- Lugar: Distrito Nervión
67. MIRAR UN CUADRO | ED 2
- Días: Viernes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: Lar Gallego
68. NORDIC WALKING
- Días: Martes
- Horario: 10:30 - 13:30
- Lugar: Parque María Luisa
69. NUEVAS TECNOLOGÍAS | ED 1
- Días: Martes y jueves
- Horario: 11:00 - 12:30
- Lugar: Peña Cultural Antorcha
70. NUEVAS TECNOLOGÍAS | ED 2
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 19:00 - 20:30
- Lugar: CC Sindicalista Soto
71. NUEVAS TECNOLOGÍAS | ED 3
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:30 - 19:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
72. PATCHWORK
- Días: Martes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
73. PILATES | ED 1
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: IES Martínez Montañés
74. PILATES | ED 2
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 10:00 - 11:30
- Lugar: CC Sindicalista Soto
75. PILATES | ED 3
- Días: Martes y jueves
- Horario: 09:30 - 11:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
76. PILATES | ED 4
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: IES Martínez Montañés
77. PINTURA | ED 1
- Días: Jueves
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC La Buhaira
78. PINTURA | ED 2
- Días: Lunes
- Horario: 09:00 - 12:00
- Lugar: CC La Buhaira
79. PINTURA DIBUJO ARTÍSTICO
- Días: Lunes
- Horario: 09.30 - 12:30
- Lugar: CC Sindicalista Soto
80. PINTURA AL ÓLEO AVANZADO
- Días: Miércoles
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC La Buhaira
81. PINTURA EN TELA
- Días: Viernes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC La Buhaira
82. RECICLAJE Y RESTAURACIÓN
- Días: Jueves
- Horario: 16.30 - 19:30
- Lugar: CC San Pablo
83. RETOQUE FOTOGRÁFICO DIGITAL
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
84. SALSA
- Días: Martes y jueves
- Horario: 20:00 - 21:30
- Lugar: CC Sindicalista Soto
85. SEVILLANAS | ED 1
- Días: Martes y jueves
- Horario: 16:00 - 17:30
- Lugar: Lar Gallego
86. SEVILLANAS | ED 2
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18.30 - 20:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
87. SEVILLANAS CON CASTAÑUELAS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 16:30 - 18:00
- Lugar: CPA Ciudad Jardín
88. TAICHÍ | ED 1
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
89. TAICHÍ | ED 2
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 12:30 - 14:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
90. TEATRO
- Días: Lunes
- Horario: 10.00 - 13.00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
91. TEATRO INCLUSIVO
- Días: Martes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: Distrito Nervión
92. TOCADOS Y BISUTERÍA
- Días: Viernes
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
93. TRAJES DE FLAMENCA
- Días: Jueves
- Horario: 16:00 - 19:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
94. YOGA | ED 1
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:00 - 18:30
- Lugar: IES Martínez Montañés
95. YOGA | ED 2
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18.30 - 20:00
- Lugar: IES Martínez Montañés
96. YOGA | ED 3
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 11:00 - 12:30
- Lugar: CC Sindicalista Soto
97. YOGA | ED 4
- Días: Martes y jueves
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
98. ZAMBOMBA Y COROS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 18:30 - 20:00
- Lugar: Astervión
99. ZUMBA | ED 1
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 16:45 a 18:15
- Lugar: CC Sindicalista Soto
100. ZUMBA | ED 2
- Días: Martes y jueves
- Horario: 11:30 - 13:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
Talleres infantiles
101. PINTURA NIÑOS | 6-14 | ED 1
- Días: Sábado
- Horario: 10:00 - 13:00
- Lugar: CC La Buhaira
102. PINTURA NIÑOS | 6-14 | ED 2
- Días: Viernes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC La Buhaira
103. URBAN DANCE | 6-14 |
- Días: Viernes
- Horario: 17:00 - 20:00
- Lugar: CC Sindicalista Soto
104. INGLÉS PRIMARIA 10-12 AÑOS
- Días: Lunes y miércoles
- Horario: 17:15 - 18:45
- Lugar: Colegio San Francisco Solano
105. INGLÉS SECUNDARIA 13-15 AÑOS
- Días: Martes y jueves
- Horario: 17:15 - 18:45
- Lugar: Colegio San Francisco Solano
Talleres online
106. ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA
107. CONTABILIDAD GENERAL
108. INGLÉS A1
109. INGLÉS A2
110. INGLÉS B1
111. INGLÉS B2
112. ANÁLISIS DE DATOS CON CHAT GPT
113. DISEÑO WEB (HTMLS)
114. NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
115. MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS A
116. HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA
117. ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL
118. ADMINISTRACIÓN HARDWARE DE UN SISTEMA INFORMÁTICO
119. TRATAMIENTOS ESTÉTICOS. DIAGNÓSTICO Y PROTOCOLOS ESTÉTICOS.
