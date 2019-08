Susana Díaz está convencida de que el Gobierno de la Junta ha "faltado a la verdad" en su gestión del brote de listeriosis. La líder del PSOE ha iniciado el curso político con la exigencia de transparencia al bipartito andaluz sobre la gestión de la crisis sanitaria provocada por la carne mechada contaminada por listeria.

"Falta transparencia. Se ha llegado tarde y mal", ha dicho la líder del PSOE en la sede regional del partido, donde ha valorado la labor realizada por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y también por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Los socialistas pretenden que ambos comparezcan en la Cámara para que hagan pública toda la información sobre la crisis provocada por la listeria.

La secretaria general socialista no ha querido pedir dimisiones. Esta posibilidad la retrasa hasta después de que Moreno y Aguirre informen sobre su trabajo con la empresa Magrudis, fabricante de la carne mechada, y Martínez León, que comercializa el producto con un etiquetado en el cual no se especifica su origen.

El propio titular de Salud ha solicitado también su comparecencia, pero en la comisión ordinaria que está prevista para el 5 de septiembre. El PSOE aspira a que las explicaciones de Aguirre se adelanten y, además, a la celebración de un Pleno extraordinario. Para lograrlo, además del apoyo de Adelante Andalucía, necesita granjearse los votos de Vox, que no se han pronunciado al respecto. Lo harán mañana, tras una reunión de coordinación que se celebra hoy.

"Se es presidente para lo bueno y para lo malo", ha dicho Díaz en un dardo a Juanma Moreno y su fin de semana de asueto en Galicia. "Yo hubo momentos en los que lo pasé mal", ha reconocido, en alusión a su etapa como presidenta de la Junta. "Es el peaje del servicio público", ha concluido.

Críticas a la gestión de la carne de "marca blanca"

Mientras tanto, Díaz ha puesto el foco en el caso de la denominada "marca blanca", pues asegura que, la Junta delegó en Magrudis la responsabilidad de contactar con los compradores de la marca. "Si lo hubiera hecho el Gobierno no habríamos tardado nueve días en saber que hay una marca blanca", ha abundado.

La líder de la oposición ha dicho no entender la razón por la cual no se puso en marcha la alerta sanitaria desde el 14 de agosto. Entonces, como ha reconocido la propia Junta, ya se había registrado un aumento de los casos de listeriosis por encima de los niveles normales. Esa misma noche, según ha recordado Díaz, se consumió carne mechada de Magrudis en la feria de la localidad sevillana de El Coronil. "¿Por qué no se impidió?", se ha preguntado la dirigente socialista.

"En estas crisis no se puede faltar a la verdad", ha incidido Díaz antes de recordar que Salud recomendó no acudir a Urgencias si no se había consumido carne mechada días antes de hacerse público que había otros productos de Magrudis contaminados con la bacteria. Además, la secretaria general del PSOE ha criticado que no se haya intervenido la empresa sevillana desde el primer momento en que se conoció la alerta y sin tener claro cuál era el foco de la contaminación.