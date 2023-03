Un llamamiento a la unión de los caseteros de la Feria de Abril

La Asociación de Titulares de Casetas de Feria de Sevilla ha realizado un llamamiento a la unión de los titulares y socios de casetas, ya que son los que sufragan una buena parte de los gastos de la Feria de Abril. “Cuántos más seamos, mejor podremos defender nuestros intereses comunes para preservar y mejorar una de las fiestas más singulares del mundo”, sostiene su presidente, Antonio Barrero.

La asociación ATICA ha creado un servicio de asesoría jurídica permanente para sus asociados, así como ofrecerá un catálogo amplio de productos y servicios entre los que destaca el servicio de alertas para que ningún socio se quede sin caseta de Feria por un descuido, listados de montadores, catering y grupos de sevillanas.

“Se pretende estar presente en la vida social del Ayuntamiento cuando empiecen las Fiestas de la Primavera, así como se mantendrá contacto con el Consistorio para ayudar en todo lo relacionado con nuestra fiesta, para hablar de temas importantes como botellonas y peleas, o porque no hay paseo de caballos en la calle Espartero o ya no pueden entrar los carruajes por la portada de la Feria, e incluso aclarar a los titulares los horarios de apertura y cierre de las casetas, pues no viene absolutamente nada en el boletín oficial de la provincia de Sevilla. Se solicitará mejora en las instalaciones, tanto de los tubulares como de alcantarillado, y el abaratamiento de bus y parking”, sostienen desde la asociación de caseteros.

Entre las novedades, ATICA organizará charlas y conferencias con ponentes de primer orden para hablar de temas poco conocidos de la Feria, también se acudirá a congresos y ferias relacionadas con la Feria; creará un premio a la mejor pañoleta de la Feria; mantendrán relaciones con las otras asociaciones profesionales tales como montadores, catering y artistas, además se creará un distintivo para distinguir a las casetas asociadas.

Un servicio de alertas evitará que ningún socio se olvide de renovar su caseta

ATICA hace un llamamiento “para unirse en la defensa de los intereses que motivan su fundación, para poner en valor el papel fundamental de los titulares y socios de las casetas, para que exista una de las fiestas más singulares de España: La Feria de Abril de Sevilla”. La actual junta directiva está formada por Antonio Barrero López como presidente; Cristóbal Tripero Sánchez, vicepresidente; Francisco Yoldi García, tesorero; Manuel López Quintana, secretario; Arturo Candau del Cid, gerente; Pablo Fernández León, vocal técnico; Carmen Tripero Sánchez, vocal comunicación digital; Álvaro Alés Ojeda, vocal marketing; Luis Martínez Gutiérrez, vocal mediación con los socios; Francisco Benítez López, vocal relaciones institucionales; y Pepe Barrero López, vocal tecnologías e Sevilla.

En la asociación, cada caseta tendrá un voto, independientemente del tamaño. “Puede asociarse el titular o un socio al que se autorice. Buscamos que cada caseta tenga un voto. En asamblea, por ejemplo, podríamos votar si queremos volver a la Feria del lunes. Con todo lo que se trate trasladaríamos sugerencias al Ayuntamiento que serían beneficiosas para todos”.