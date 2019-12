La "difícil llegada" del nuevo jefe de la Policía Local de Sevilla

No era el mejor día para la toma de posesión de un jefe de la Policía Local, con media Sevilla empantanada y la otra media pendiente de que no le cayera una rama de un árbol encima, con una noche que ha dejado casi medio millar de incidencias por el paso de la borrasca Elsa y con buena parte de la plantilla municipal trabajando a destajo y poco pendiente de que su nuevo responsable jurara su cargo.

Pero la convocatoria estaba prevista desde días atrás y tampoco había sucedido durante la noche nada especialmente grave como para aplazarla. "Es un día complicado en Sevilla, y en toda España", inició el alcalde, Juan Espadas, la presentación del acto, celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, antes de darle paso al protagonista.

José Medina Arteaga tomó posesión de su cargo y se dirigió al atril para dar un discurso que anunció que iba a ser breve pero que luego no lo fue tanto. Repasó su carrera como jefe de las policías locales de Lepe, Almonte y Algeciras y dijo que se siente especialmente orgulloso de volver a la plantilla en la que empezó en 1985 a la edad de 19 años.

El nuevo superintendente dio las gracias a todos los compañeros que le han apoyado a lo largo de su carrera, incluidos los de otros cuerpos con los que ha trabajado mano a mano. Se detuvo en los que serán sus nuevos subordinados, y nombró uno por uno a los miembros de la escala técnica de la Policía Local, a los dos superintendentes, a los tres intendentes mayores y a los seis intendentes, que calificó como "piezas clave en este complejo engranaje".

Tras ello dijo una frase un tanto críptica. "Me ayudarán a hacer más fácil mi difícil llegada". No dijo por qué será difícil su aterrizaje y sólo soltó ese detalle sin aclarar nada. Tampoco los periodistas le pudieron preguntar a qué se había referido con sus palabras, porque el Ayuntamiento no quiso que el nuevo jefe policial compareciera ante la prensa después del acto.

Así que toca interpretar. A buen seguro, Medina Arteaga se refería a la fractura total que existe en la cúpula de la Policía Local, en la que cuatro de los seis intendentes han llevado a los tribunales al Consistorio al considerar que el organigrama del cuerpo puesto en marcha en 2017 (la nueva Relación de Puestos de Trabajo) los aparta y excluye de sus funciones. Uno de los juzgados ya ha desestimado este contencioso, mientras que los otros están a la espera de que se resuelva.

Medina Arteaga también dio una pincelada sobre lo que pretende hacer a lo largo de su mandato. Dijo que se volcará especialmente en las "barriadas que dan vida a la ciudad" y con los "colectivos más vulnerables".

El nuevo jefe de la Policía Local acabó su intervención acordándose de su familia y de sus tres hijos, que comparten su profesión. "Bienvenido a tu casa, a la que vuelves. Imagino que has cumplido un sueño desde el punto de vista personal", le espetó el alcalde, que finalizó su discurso mandando a los policías que allí estaban a trabajar en la calle. "Manos a la obra, el servicio es lo principal. Esta ciudad tiene un manto protector, pero no hay que descuidarse".