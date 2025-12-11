Localizado un lince herido en Lora del Río

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Lora del Río ha evacuado un lince joven herido al Centro de Cría de Lince Ibérico ubicado en la localidad de Santa Elena (Jaén). La intervención se inició tras el aviso recibido por parte del coordinador regional del Proyecto Lince en Andalucía, quien alertaba del avistamiento de un ejemplar transitando por las inmediaciones de la carretera A-455, en el término del citado municipio sevillano.

Tras más de dos horas de búsqueda debido a la complejidad de la escarpada orografía del terreno, junto a la espesa vegetación y a la escasa visibilidad, se logró localizar el ejemplar "agazapado y atrapado entre maleza", y pudo ser liberado y evacuado para su estudio y cuidado, informa en una nota de prensa.

La Guardia Civil constató que se trataba de un joven ejemplar de lince presumiblemente nacido en libertad no hace más de un año. Esta actuación pone de manifiesto la colaboración entre la Guardia Civil de Sevilla junto con la Consejería de Medio Ambiente, en el marco del Plan de Recuperación del Lince Ibérico, "que sitúa a Andalucía como referente", después de superar dicha especie la catalogación de peligro de extinción para ser catalogada como una especie vulnerable.

Actualmente existen, al menos, 2.400 ejemplares de esta raza en la Península Ibérica, de los que 840 se localizan en Andalucía siendo 500 de ellos ejemplares hembras reproductoras.