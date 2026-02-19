El Macarena impulsa la hoja de ruta internacional para combatir las infecciones hospitalarias más resistentes

El jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital sevillano, Jesús Rodríguez-Baño, ha coordinado un ambicioso proyecto internacional que definirá la hoja de ruta frente a la creciente amenaza de la resistencia bacteriana. La iniciativa ha sido impulsada por el Centro de Investigación Biomédica en Red, adscrito al Instituto de Salud Carlos III, y ha contado con la participación y el consenso de 60 especialistas de referencia en enfermedades infecciosas y resistencia antimicrobiana.

El trabajo identifica como áreas prioritarias las infecciones graves provocadas por bacterias multirresistentes, especialmente aquellas frecuentes en el ámbito hospitalario, como las causadas por Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Asimismo, subraya la necesidad de generar mayor evidencia científica en cuadros clínicos complejos donde aún existen incertidumbres terapéuticas, entre ellos las bacteriemias por microorganismos multirresistentes, la neumonía nosocomial, la endocarditis y la fiebre neutropénica.

Las conclusiones del estudio proporcionan un marco estratégico para el diseño de nuevos ensayos clínicos, con especial atención a enfoques innovadores como los ensayos adaptativos y la medicina personalizada. El objetivo es promover investigaciones más eficientes, comparables y alineadas con las necesidades reales de la práctica clínica, contribuyendo así a mejorar la respuesta sanitaria frente a uno de los mayores retos de salud pública actuales.